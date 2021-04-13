是你嗎？「5星座」好運爆棚！第四名偏財旺、大小獎不斷

努力固然重要，但若能擁有好運加持就能有加乘效果。近日「星座塔羅牌之清水孟」小孟老師就公布了幸運指數爆棚的「5大星座」，他們將一路旺到年底，其中，第四名好運指數高達85分，偏財好運，手氣旺，大小獎不斷，趕快來看看你是不是幸運兒之一吧！





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第五名：牡羊座 好運指數80分





牡羊座可得好好經營人際關係，因為貴人就在其中。不管是上班族、業務、還是自行創業的人，都會因為有貴人出現，讓工作事業變得更順利，甚至是從中獲利，財務、事業，就連桃花運皆有所提升。當然你的另一半也有可能就是你的貴人，多聽取貴人建議即可。今年木星停留在牡羊的「福德宮」，這時的木星幸運能量，將可以得到最大的效能；再配上「火星」今年都是順行，幸運會有倍增的效果。





第四名：天秤座 好運指數85分





天秤座在感情上有好運氣，今年幸運星木星進入你們的愛情宮，如同月老在賜福一般，單身許久的，有機會在努力追尋之下，找到好姻緣；有曖昧對象的，將能贏得美人歸；若是屢次遇到渣男渣女的，可擺脫這種爛桃花；想懷孕的，今年努力一下，很有機會「中獎」！再配上偏財好運，手氣旺，大小獎不斷，有試有機會。若能運用投資的腦袋，財富倍增也不是問題！





第三名：摩羯座 好運指數90分





今年的財帛宮有幸運星木星的出現，讓原本窘況的財務問題，得以解脫。之前若有欠款、薪水不足等問題，都將改善，事業順利，財運提升，不用為錢擔憂，幾乎像是財神爺隨時幫忙著你一樣，好幸運！另外，在工作上也會更要求自己，同時能力也將更加突破與提升，還有機會接觸新領域，內心的擔憂也不再是壓力的包袱，變得更有自信，好好調整步伐，幸運星照耀著你，築夢更踏實。





▲小孟老師公布了幸運指數爆棚的「5大星座」，他們將一路旺到年底，其中，第四名好運指數高達85分，偏財好運，手氣旺，大小獎不斷。（示意圖，與本文無關／取自pixabay）

第二名：雙魚座 好運指數95分





要恭喜雙魚座能夠排在第二名，人緣的好運來幫忙。是因為上半年人際關係提升了，小人遠離；下半年有吉星座落於命宮，好運將會加倍，任何事情都將順遂進行，因此生活的一切就感覺特別美好。在今年會發現以前常找你麻煩的人不見了，對方好像性格變了一個人，突然間對你很好，不會像以前一樣背後捅你一刀，也不再挖洞給你跳，沒有人來酸言酸語，這時的你感覺好自在，生活很順心，大家都跟你有說有笑。若有想做的事，或是特別執行困難的，都可在下半年進行，會特別順利，越努力越幸運。





第一名：水瓶座 好運指數100分





2021年好運指數最高的就是水瓶座！今年有「土星」在水瓶的命宮發亮，讓水瓶迎向人生轉捩點，也將承擔起更多的責任。還有最佳幸運之星「木星」進入水瓶座命宮，完完全全的照顧水瓶一整年，有幸運星的加持，任何好事都將降臨在你們身上。水瓶今年更願意面對挑戰，也容易因此發揮自己的才能，讓更多人看見你們的能力，吉星高照、逢凶化吉、貴人運、新機會，請水瓶們一定要珍惜難得的好機會，好好把握，創造新的人生。連帶著愛情運勢也很不錯，有機會遇見與自己心靈契合的另一半！（編輯：許苡晴）



