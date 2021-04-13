動物園誕生3隻石虎寶寶　可愛亮相萌翻眾人

上個月臺北市立動物園內歡喜迎接石虎三胞胎的誕生，已經滿42天大，在媽媽「平平」一打三的細心照料下，石虎寶寶們都成長順利又頭好壯壯。4／7傍晚，保育員趁石虎媽媽外出活動，把握機會用最快的速度為三隻寶寶測量體重和檢視性別，並為牠們一一命名為：貓雄（大哥）、貓攬（二哥）及貓控（妹妹），來看看三胞胎賣萌的照片吧！

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▲二哥：你們是誰？長得好奇怪哦！（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園黃建宸攝影授權提供）

× ▲二哥：你們是誰？長得好奇怪哦！（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園黃建宸攝影授權提供）

動物園發言人曹先紹表示：「由林務局主導的野生動物救傷收容計畫框架下，臺北市立動物園與特有生物研究保育中心及屏東科技大學合作推動石虎保育繁殖計畫，因此促成石虎媽媽「平平」及爸爸「小魚」來到動物園。即便曾在特有生物研究保育中心有過生產及育幼經驗，但來自野外的「平平」，對於照養環境的各種變化仍然非常敏感，在寶寶剛生下來時更是隨時保持警戒，就算在短暫離開巢箱吃飯的時間裡，只要一見到人影或者聽到保育員的腳步聲，就會立刻竄回巢箱內與孩子們待在一起。」由於在圈養環境下，石虎媽媽生三胞胎的狀況很少見，因此保育員在石虎寶寶剛出生的前一個月，讓「平平」安心育幼、盡量避免去驚擾牠們。

▲石虎寶寶一暝大一吋，巢箱都快睡不下了（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園黃建宸攝影授權提供）

× ▲石虎寶寶一暝大一吋，巢箱都快睡不下了（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園黃建宸攝影授權提供）

隨著石虎寶寶們一暝大一吋漸漸成長，巢箱內開始擁擠起來，保育員透過監視器影像，可以看到石虎媽媽「平平」溫柔把頭靠在巢箱口的邊緣，努力喬出空間，好讓寶寶們睡得更舒適；三隻寶寶們的活動力越來越旺盛，時不時就想溜到隔壁的巢箱去探險，媽媽前腳才剛把一隻寶寶叼回來，一轉頭另一隻又偷偷溜了出去，育兒生活手忙腳亂起來，同時照顧三隻好奇心旺盛寶寶、對石虎媽媽可說是是辛苦的挑戰呢！

▲石虎「平平」的二寶「貓攬」（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園黃建宸攝影授權提供）

× ▲石虎「平平」的二寶「貓攬」（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園黃建宸攝影授權提供）

保育員在4／7日傍晚，剛好遇到石虎媽媽「平平」離開巢箱活動筋骨的時機，接著眼明手快的關上欄舍間的隔門，迅速替三隻石虎寶寶進行性別判定、體重測量與照相存檔：貓雄(公) 699公克、貓攬(公)711公克、貓控(母)651公克，看得出媽媽「平平」把三兄妹都餵養得頭好壯壯！現階段三兄妹最喜歡在巢箱內大玩摔角遊戲，活潑好動的萌樣讓保育員直呼： 「太可愛啦～」。

▲石虎「平平」的大寶「貓雄」（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園黃建宸攝影授權提供）

× ▲石虎「平平」的大寶「貓雄」（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園黃建宸攝影授權提供）

通常石虎媽媽每胎可產下1-4隻小寶寶，每胎兩隻的情況較為常見。而這次「平平」誕下三胞胎，是臺北市立動物園於睽違28年後，總算再度喜迎石虎寶寶的誕生，因動物園有推展「三貓行銷」的責任，周邊環境又適合石虎等本土物種，因此照養團隊特別為三隻寶寶分別命名為：大哥「貓雄」、意思是〝正港好男〞；二哥「貓攬」、代表可愛到讓人想擁牠入懷；妹妹「貓控」象徵就是愛貓，園方期許石虎三兄妹能夠發揮牠們最強的「萌」力，帶動文山區三貓（貓熊、貓纜和貓空）觀光產業，藉此號召更多的民眾加入保護環境及友愛野生動物的行列。

▲石虎寶寶長牙了（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園黃建宸攝影授權提供）

× ▲石虎寶寶長牙了（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園黃建宸攝影授權提供）

未來保育員會逐漸增加白天放飯的頻率，期待讓石虎三兄妹有機會離開巢箱、到處「趴趴造」探索，也讓石虎媽媽在「一打三」的辛苦育幼中、能夠有更多休息放鬆時間、好好喘口氣。

▲石虎寶寶乖乖秤重（圖／Taipei Zoo 臺北市立動物園黃建宸攝影授權提供）