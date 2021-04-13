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相信「星座分析」很可笑？情場男女一面倒吐1關鍵：好玩

編輯中心/綜合報導

2021-04-13 10:47:30

▲相信「星座分析」很可笑？情場男女一面倒。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲相信「星座分析」很可笑？情場男女一面倒。（示意圖／翻攝自pixabay）
現代人不論男女，「星座」的話題總是連綿不絕，而「要不要相信」也因人而異，因此最近就有網友在網路上表示疑惑「相信『星座分析』很可笑嗎？」沒想到情場的男女紛紛一面倒點出了一點關鍵，直言「真的很好玩」，引起熱議。

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▲不論男女網友都紛紛一致認為「星座是一個聊天話題，聽大家唬爛感覺也很好玩」。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲不論男女網友都紛紛一致認為「星座是一個聊天話題，聽大家唬爛感覺也很好玩」。（示意圖／翻攝自pixabay）
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「怎麼看待『很相信星座』的人」的文章表示，「星座總共分為十二個，代表他把全世界的人分為十二種，生日相近的個性就會類似」，原PO隨後更直言「我是不信啦，但我給予尊重，不過很多人喜歡在那邊『你們這些xx座齁都不是好東西』、『告訴你啦，xx座就是怎樣怎樣』，每次看到朋友發限時或是在生活中，在那邊講星座一定怎樣，我就白眼翻到後腦」，原PO更說「到底多有事才會拿一個『星座』來評斷一個人，星座要相信那是你的事啊，但有沒有辦法只把他當成一個參考，而不是當作定理來看啊」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

不論男女網友都紛紛一致認為「星座是一個聊天話題，聽大家唬爛感覺也很好玩」，「不信星座是個人選擇，但是不代表自己可以隨意扭曲別人的理論架構」、「多一個聊天話題很好啊，但不喜歡太迷信的」、「就一個聊天話題而已，打哈哈大家都會」、「這是讓你來聊妹用的話題，誰叫你管他準不準了」、「就只當一個聊天話題畫唬爛」、「就只是個閒聊用的話題，會篤信的還是少跟他們來往」、「我覺得當聊天話題不錯，但是把那些當成真理的人我真心無法理解」。（編輯：王柏文）

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