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「文組年薪80萬」男卻喊辭職？原因曝光　網全勸：很關鍵

編輯中心/綜合報導

2021-04-13 11:03:12

職場
▲「文組年薪80萬」男卻喊辭職？原因曝光。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
不少上班族一旦跨入職場後，面對求職壓力、工作內容和辦公室生態難免會開始逐漸失去當初投入這份職業的熱情，沒想到近日就有一名網友在網路上分享自己現在在職場所面臨的狀況，年薪有著近80萬的原PO卻想辭職，原因曝光後，網友們紛紛狂勸直言「很關鍵」，引起熱議。

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▲網友們紛紛留言表示「生活重心」很關鍵。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲網友們紛紛留言表示「生活重心」很關鍵。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「穩定工作真的好嗎？」的文章表示，「目前要30歲了，工作1-2年，大學雙主修、研究所念三年，當完兵出來當工作，年薪約7-80萬」，原PO更接著說「最近工作真的很無聊，無聊到例行工作做完就差不多下班了，日復一日，我完全不知道人生在幹嘛。想辭職，但家人覺得我們一類組要去哪裡找年收80萬以上的工作，不准辭職」，最後原PO更崩潰直言「但工作好沒重心，下班就當廢人，女友又想買房，但沒有富爸爸，大台北根本買不起。個性外向不怕生但做一個內勤工作，上班可以都不說話，辦公室悶死我了...到底該辭職還是繼續當社畜...」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「生活重心」很關鍵，「等你上了年紀，應該會感覺單純工作上日復一日，也是件不錯的事，把生活重心放在家庭娛樂、開拓副業、運動健身、人際關係等」、「穩定工作沒什麼不好，只是你想不想跳出舒適圈而已。如果真的跳出了，有沒有想過接下來你的未來規劃是什麼？如果還沒未來計畫，看要不要先栽培工作時間外的興趣或許就覺得沒那麼廢了」、「其實穩定也沒什麼不好，安安穩穩的，要什麼有什麼多好，只是你的上進心在作祟罷了」，但也有人直言「人生只有一次，傾聽內心聲音，做自己真的有熱忱的事」、「人生只有一次，你會知道要怎麼選的」。（編輯：王柏文）

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