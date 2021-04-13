「文組年薪80萬」男卻喊辭職？原因曝光　網全勸：很關鍵

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「穩定工作真的好嗎？」的文章表示，「目前要30歲了，工作1-2年，大學雙主修、研究所念三年，當完兵出來當工作，年薪約7-80萬」，原PO更接著說「最近工作真的很無聊，無聊到例行工作做完就差不多下班了，日復一日，我完全不知道人生在幹嘛。想辭職，但家人覺得我們一類組要去哪裡找年收80萬以上的工作，不准辭職」，最後原PO更崩潰直言「但工作好沒重心，下班就當廢人，女友又想買房，但沒有富爸爸，大台北根本買不起。個性外向不怕生但做一個內勤工作，上班可以都不說話，辦公室悶死我了...到底該辭職還是繼續當社畜...」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「生活重心」很關鍵，「等你上了年紀，應該會感覺單純工作上日復一日，也是件不錯的事，把生活重心放在家庭娛樂、開拓副業、運動健身、人際關係等」、「穩定工作沒什麼不好，只是你想不想跳出舒適圈而已。如果真的跳出了，有沒有想過接下來你的未來規劃是什麼？如果還沒未來計畫，看要不要先栽培工作時間外的興趣或許就覺得沒那麼廢了」、「其實穩定也沒什麼不好，安安穩穩的，要什麼有什麼多好，只是你的上進心在作祟罷了」，但也有人直言「人生只有一次，傾聽內心聲音，做自己真的有熱忱的事」、「人生只有一次，你會知道要怎麼選的」。（編輯：王柏文）