警察常被酸好考！他曝「年薪百萬關鍵」反問：你考得上嗎

想要從事一份擁有穩定薪水又能自我實現的工作並不簡單，而「警察」這個職務對不少人來說就是一項具有強烈使命感，起薪也能夠領到比一般上班族還要高的數字。然而，近日就有網友指出，不少民眾在社會事件發生後總會猛酸「警察很好考，警察很爛」，不滿的點出考上警察後「百萬年薪」的真相，更反問酸民「你考得上嗎」，話題掀起眾人熱議。

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這名網友今（13）日於臉書社團

《爆怨2公社》

中針對酸民對於「警察」一職負面印象做出澄清和解釋，他先是以薪資方面來比較，指出儘管還有很多行業薪資水平不錯，不過對於一般年輕人來說，「能找到月領超過三萬的工作就很偷笑了！」，接著以一個剛到新北市警察局的四等行政來算，基本上底薪加上專業加給、勤務加給、超勤加給等等，每個月幾乎能領到6萬5000元左右。

不僅如此，他也指出如果加上年終獎金和考績每年共2.5個月獎金，未來兩三年幾乎可以達到月所得7、8萬，至於未來發展性他更坦言「如果再努力考上警官，年紀輕輕就可以年薪百萬了！」。同時他也對時常諷刺警察的酸民們喊話「看到一些人說當警察不好，警察很好考，警察很爛，真心覺得好笑」。

▲月薪要突破三、四萬門檻是許多剛畢業的新鮮人想達到的目標。（示意圖／翻攝自《pixabay》）

文末他也吐露心聲「警察是對國家社會有貢獻的工作，收入和福利也比一般公務人員好，是很適合熱血有理想的年輕人投入的行業！」，更反問不看好警職的酸民們「但重點是，你考得上嗎？」。

文章一出吸引不少網友討論，其中也有許多網友認同他的觀點，紛紛留言表示「每個職業都是要被尊重的，尤其是人民保母」、「超勤加給是重點啊！每天加班4小時，又要輪班，挺辛苦的」、「警察一天幾乎上12小時的班，真的很辛苦，加上輪早晚班身體要非常好」、「現在警察沒那麼輕鬆，沒家庭就算了，有家庭的，去問問當警員的，他們有沒有睡飽」、「不論薪水如何，這本就是個很值得尊敬的工作，只是在台灣被卑微了」。（編輯：楊智傑）