中部供五停二！台中妹不滿「雙北沒限水措施」 網秒打臉
編輯中心/綜合報導
2021-04-13 11:19:14
國內水情持續嚴峻，從4月6日開始，苗栗、台中等地區進入供5停2限水措施。不過就有住在當地的女網友指出，全台12地都有相關措施，卻只有「台北、新北、基隆」三地沒有，更不滿大喊「整個台灣應該共同面對艱難的水情」，然而貼文一出隨即也遭到他人打臉。
一名女網友在論壇《Dcard》上提到「我是台中人，生活所在區域就是在目前供五停二的位置。但我看了全台水情與限水情況，發現各地都有相關限制措施，但台北、新北、基隆卻沒有，因為基隆新山水庫及台北新北的翡翠水庫，是台灣蓄水量最多的兩個水庫」。
原PO隨後吐露自身想法，「整個台灣應該共同面對艱難的水情，而非『只在沒有資源的地方限制資源』，而『有資源的地方卻不需要共體時艱』。這不免讓人聯想是否因為政策制定者的所在位置為台北新北地區呢？」另外北水南調最遠也只支援到新竹，也讓原PO忍不住感慨「停水先停中部，缺電先燒中火燃煤，很不想說中部地區似乎被視為次等公民，但是種種政策真的很讓人不這麼認為」。
不過貼文曝光後，卻有不少網友一秒打臉回應「台北就不缺水是要限什麼？你限了多的水也是流掉啊，難道你以為限了台北，中南部水就會變多嗎？」、「北部本不缺水，限水只是影響經濟發展、衛生問題有弊而無利」、「北水南送成本極高運輸距離本來就有限」、「基隆雨下成那樣沒限水很合理好嗎」。（編輯：潘毅）