無法接受《進擊的巨人》結局！海外粉絲連署請求重畫

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——以下內容涉及劇透，請讀者自行斟酌觀看——
連署發起者 Vibenari 表示，許多粉絲在看到結局後都非常失望，結局的整體感覺與原本的主題有很大的不同。 Vibenari 認為作者諫山創在結局部分有很多無意義的橋段，例如古利夏抱著艾連說「你是自由的」、但另一方面又強迫艾連變身成巨人；又或是怪誕蟲怎麼了、為什麼艾連要控制巨人殺他媽媽等，留下了一大堆的未解之謎。
Vibenari 指出，海外有很多粉絲相信結局受到了講談社或是責任編輯很大的影響，因為要讓結局更符合「少年類型」的漫畫。 Vibenari 表示，雖然他不能代表所有粉絲，但他也知道有很大一群粉絲對這個結局感到失望。
雖然認為結局與先前《進擊的巨人》的過程風格差異太大，不過 Vibenari 最後也強調，這不是去騷擾作者諫山創的理由。很明顯這項聯署活動只是在表達自己不滿的情緒，因為想要改變結局的機會可以說是微乎其微，不過人數雖然不多，目前也已經有 622 人認同 Vibenari 的想法參與連署，表達自己同樣不滿結局的想法。
連署活動消息傳回日本後，日本網友的主流反應卻是大不相同，留言認為「自己畫就好了啊」、「不爽不要看」、「他們是想要什麼結局？艾連把島外的人全部踩死嗎？」「對結局看法是個人的自由，但是別把自己的想法強加在別人身上」。
甚至還有人發現，這項連署活動是在 4 月 8 日發起的，顯然是看了盜版之後就馬上發起活動，盜版的行為也讓日本網友痛斥「先去從正常管道看正版好嗎」、「看盜版就不要這麼大聲啦」、「看盜版的害蟲還以為自己有什麼權利？」