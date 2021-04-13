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接種AZ疫苗後首日　鄭文燦：一切正常

記者李春台/桃園報導

2021-04-13 12:24:12

鄭文燦接種疫苗首日
▲鄭文燦表示，昨天接種完疫苗後昨晚和今早都有量體溫，沒有發燒也沒有頭痛現象，身體狀況良好。（圖／記者李春台攝，2021.04.13）
桃園市長鄭文燦昨日拔得頭籌，成為全台第一位施打AZ疫苗的縣市首長。鄭文燦今（13）日一早被媒體問到打完疫苗後有無不良反應，鄭文燦表示，昨晚和今早都有量體溫，沒有發燒也沒有頭痛現象，身體狀況良好。

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中央防疫指揮中心12日起擴大開放第二、三類族群施打AZ疫苗，為加強民眾對疫苗有信心，鄭文燦昨日率市府10位局處長到部桃接種疫苗。鄭文燦說，昨天上午打完疫苗後，就按照正常行程活動，一整天下來約跑了10幾個行程，部桃醫師有交代接種後要多喝水、多休息，不過昨晚他量了體溫，一切很正常，沒有發燒、沒有疼痛，也沒有頭痛，目前都沒有，「昨天接種到現在，身體狀況蠻良好的。」

至於是否需要安排「疫苗假」？鄭文燦表示，目前是鼓勵施打疫苗之後3天要多休息、多喝水，他個人從昨天接種後就照正常行程作息，狀況蠻好的，「我是沒有感覺到需要疫苗假」。

鄭文燦說，目前沒聽到有其他同時接種疫苗的同仁有副作用反應，如果以前施打過流感，有類似於感冒的症狀，或是有發燒頭痛，也可以吃一下退燒藥，或者是到原來施打的醫院就診，衛生局也會追蹤每一個個案。

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