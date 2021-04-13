蘇花、北宜是全台最難開的？網曝「3條」打臉：開到崩潰
編輯中心/綜合報導
2021-04-13 16:53:04
台灣山路眾多，除了有九彎十八拐、蜿蜒不斷的彎道，還有不少非柏油路面的產業道路、鄉間小徑等，都是要考驗駕駛人的技巧。對此，就有網友好奇問「最難開的路段？」貼文一出，也引起網友熱烈討論。
原PO在《PTT》表示，他覺得最難開的路段是雨夜起霧的蘇花、北宜，因為下雨夜晚起霧，視野變差、彎路多，有時對向車會車也不會切近燈，導致自己1、2秒看不到路況，所以他非不得已絕對不開，原PO也忍不住問「各位也有印象深刻的路段嗎？最難開的路段？」
貼文曝光後，許多網友也紛紛回應，「下匝道前的攻防戰」、「最難開的路段是塞在車陣裡不會動彈or蠕行前進」、「晚上的南迴蠻可怕」、「假日的台南」、「下班時間的台北市」、「最近感覺難開的是導航帶的小路」、「起霧的陽明山也很恐怖啊...」、「令人煩躁的市區，台南現在真的誇張」。
不過，有不少老司機都認為蘇花、北宜不難開，並指出最難開路段前3名是「力行產業道路、北橫明池段、司馬庫斯」，這三條路段都是屬於路況差、路幅蜿蜒崎嶇、或是容易起大霧視線不良的路段，讓不少人直呼「開完這些道路，回家都要馬上去檢查輪胎」。
其他人也說，「力行產業道路吧！震一整路」、「力行 ，震到懷疑人生」、「 半夜的力行產業道路，我看過上山&下山都摸黑」、「以前的司馬庫斯啊，路爛到出問題」、「當然是司馬庫斯，開完都要檢查輪胎」、「北橫都霧、還一邊懸崖、一邊深谷」、「北宜、蘇花都簡單，北橫起霧下雨比較麻煩」。（編輯：許智超）