超商買粥吃！目睹店員「1前置動作」 她秒反胃：太噁心
編輯中心/綜合報導
2021-04-13 16:19:24
在台灣超商林立，不少工作繁忙的民眾也會選擇微波食品來打發一餐。不過就有女網友抱怨，自己購買的粥品，被店員的「1個前置動作」，讓她瞬間反胃大喊太噁心。過程也引發不少網友討論。
一名女網友在論壇《Dcard》上提到，「我很少吃超商，但今天買了一個粥需要微波，店員問完確認微波之後就從口袋裡拿了美工刀，在粥上刺一個洞，但那個美工刀一定割過各種東西，例如紙板？當下看了真的覺得超噁、超不衛生」。
原PO也不禁感慨，「微波也不會高溫到能殺菌，雖然最後因為不想浪費，所以有吃掉，但超商微波加熱SOP不能再更優化一點嗎？」
完整過程曝光後，立刻也有不少從事超商店員的人無奈回應，「為了避免在微波的時候食物膨脹炸開，店長或是一些帶新人的都會教要用美工刀劃開，就是刺幾個洞」、「會用美工刀的大部分都是店長或是（加盟店）老員工教出來的，我自己在加盟店工作過，光這點我跟店長吵翻天，他自己微波限制別人不能用美工刀要照SOP撕膜微波，然後對客人用美工刀」、「這種粥類、湯類封膜超難撕開，有好幾次身邊沒美工刀直接用手撕撕不開」。（編輯：潘毅）