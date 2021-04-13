NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

超商買粥吃！目睹店員「1前置動作」　她秒反胃：太噁心

編輯中心/綜合報導

2021-04-13 16:19:24

▲在日本，想吃熱食的人，可能要自己拿去微波加熱。（示意圖，非當事便當／取自 photoAC ）
▲台灣超商林立，不少工作繁忙的民眾也會選擇微波食品來打發一餐。（示意圖，非當事便當／取自 photoAC ）
在台灣超商林立，不少工作繁忙的民眾也會選擇微波食品來打發一餐。不過就有女網友抱怨，自己購買的粥品，被店員的「1個前置動作」，讓她瞬間反胃大喊太噁心。過程也引發不少網友討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名女網友在論壇《Dcard》上提到，「我很少吃超商，但今天買了一個粥需要微波，店員問完確認微波之後就從口袋裡拿了美工刀，在粥上刺一個洞，但那個美工刀一定割過各種東西，例如紙板？當下看了真的覺得超噁、超不衛生」。

▲不少超商店員跳出解釋兩難局面。（圖／翻攝《Dcard》）
▲不少超商店員跳出解釋兩難局面。（圖／翻攝《Dcard》）
原PO也不禁感慨，「微波也不會高溫到能殺菌，雖然最後因為不想浪費，所以有吃掉，但超商微波加熱SOP不能再更優化一點嗎？」

完整過程曝光後，立刻也有不少從事超商店員的人無奈回應，「為了避免在微波的時候食物膨脹炸開，店長或是一些帶新人的都會教要用美工刀劃開，就是刺幾個洞」、「會用美工刀的大部分都是店長或是（加盟店）老員工教出來的，我自己在加盟店工作過，光這點我跟店長吵翻天，他自己微波限制別人不能用美工刀要照SOP撕膜微波，然後對客人用美工刀」、「這種粥類、湯類封膜超難撕開，有好幾次身邊沒美工刀直接用手撕撕不開」。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答
你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

繼續作答
下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

繼續作答

PK擂台

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
13.08%86.92%
2021-04-12-2021-04-18

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
93.12%6.88%
2021-04-07-2021-04-13
即時
推薦閱讀