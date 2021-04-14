房市／青埔高鐵區塊崛起 年輕人愛到桃園這買房
財經中心/綜合報導
2021-04-14 08:00:00
雙北房價居高不下，許多口袋不夠深的年輕人會選擇至基期較低桃園購屋，根據金融聯徵中心資料，去年全年中壢區20-30歲年輕人申貸件數較上期增幅最高52%，為桃園各區增幅最驚人，在地房仲表示，中壢區大學多，就業機會也充足，因此許多在桃園讀書的大學生畢業後會選擇在桃園工作，再加上青埔高鐵區塊的崛起，這都是2-30歲年輕人在中壢購屋居多的原因。
根據金融聯徵中心統計資料，桃園市主要交易熱區包括桃園、中壢、蘆竹、龜山、八德、平鎮等區20-30歲年輕人的申貸件數情況，其中去年全年中壢區20-30歲年輕人的申貸件數為1009件，較前年同期661件增加52%，為各區中增幅最大，而若以平均授信額度以貸款8成回推，購買房屋的總價落672萬與846萬之間。
對此，信義房屋中壢民權店店長張文宗表示，中壢區有許多大專院校，像是中原大學、中央大學、元智大學等，許多從外縣市過來念書的大學生，畢業後會選擇留在中壢居住，近而在此定居買房。
第二，中壢工業區多，也不乏有許多企業大廠，像是台達電子、裕隆汽車相關企業共540家廠商，因為工作機會多，在工業區上班幾年的青年，也因低利率環境而由租轉買，就近在公司附近購屋。
第三，桃園的房價親民，２房6、700萬的物件選擇性多，也讓資金有限的小資首購族有選擇可以先求有再求好。
張文宗表示，近年來青埔高鐵特區的發展也受到許多雙北地區的年輕人的注目，對他們來說，每坪25-30萬的單價，相較北市、雙北地區，十分實惠。