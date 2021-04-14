房市／老師轉行房仲　杜得琳變身暖男店長

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沒想到，2014年進入信義房屋，剛好就遇到房市大環境開始走下坡，尤其到了2016年更是低點。杜得琳說，一開始他的確也面臨撞牆期，直到自告奮勇到新開幕的嶺東分店支援，歸零重新開始，成果也開始顯現，2014至2016年的業績一路翻倍成長，2016時更一舉躍居整個業務區的業績、成交王。
業績能夠逆勢成長的關鍵，杜得琳認為在於「累積信任感」。他每天下班都會閱讀財經報章雜誌、財經節目或新聞後才休息，為的就是要累積專業知識、市場新知，才能向客戶準確分析，協助買到喜歡而且好的物件。
剛入行1年多時，杜得琳遇到一位90多歲婆婆想賣房子，物件總價只有40多萬，且權狀等資料全都遺失了，外人看來「難處理又賺很少」的案子，他卻花時間開車載婆婆與幫傭到各處申請資料，最後也順利把房子賣掉，「印象很深，最後獎金只有840塊，但婆婆很開心，沒想到真的能幫她把房子賣掉，這樣就值得了！」
信義房屋強調的是「以人為本」的企業理念落實在企業社會責任，「住在有人關心的地方最幸福」，以四大主軸：「社區營造」、「企業倫理推動」、「完善不動產產業發展」、「社會公益回饋與捐助」，建立誠信的房地產交易秩序。
杜得琳認同公司理念，並且將其精神實踐在工作中，不僅為客戶帶來幸福，也讓自己獲得無與倫比的成就感。
接任店長後，杜得琳說，一開始想把自己的模式複製給同仁，但每個人個性和所長都不同，因此他轉變觀念，將每位同仁看作不同的書，只要發現不同特色，就能協助同仁用適合自己的方式與客戶應對、開發物件。此外，由於目標是希望分店同仁能在服務、業績、個人能力、生活品質等方面全都翻倍成長，除了本身休假時會參與信義房屋中區的壘球隊，他也常常在家煮好牛肉湯、玉米濃湯，或是準備好水果、點心，載到店頭與大家分享，吃飽又顧好身體，才能在事業上衝刺。