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人人都有！文化部「藝FUN NEXT」會員　現領350元優惠券

記者林莞茜／綜合報導

2021-04-13 16:30:05

藝FUN NEXT
▲「藝FUN NEXT」會員募集 會員即刻享有文博會最高可省350元優惠。（圖／文化部）
為持續振興藝文產業發展，文化部推出「藝FUN NEXT」藝文專屬服務平台，文化部今（13）日宣布，第一階段升級已完成，即日起只要成為「藝FUN NEXT」會員，無論新、舊會員，即可立即獲得2021台灣文博會6張實體優惠券與1張線上專區優惠券，使用期間為4月16日至5月11日，每筆消費超過600元出示APP內優惠QR-Code，便可使用1張優惠券折抵50元。

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文化部表示，去年因應疫情後振興所發行的數位及紙本藝FUN券，獲得高達9成7民眾使用率。為延續藝文消費熱潮，提供全民更多藝文消費資訊及專屬優惠，文化部升級藝FUN券平台，推出「藝FUN NEXT」藝文專屬平台，在1月份平台完成升級前，率先開放曾註冊數位藝FUN券的民眾直接加入，短短1個月就募集逾10萬名會員。

為持續振興藝文產業發展，文化部今日宣布，即刻起開放全民註冊加入會員，並搭配首波合作活動「2021台灣文博會」提供會員優惠，無論新、舊會員，都可以於「藝FUN NEXT」APP獲得6張用於文博會實體攤位，以及1張文博會線上「Get Buy」專區使用，每筆消費超過600元可折抵50元的優惠券，最高可省350元。

文化部說明，這6張實體攤位專用優惠券，可於4月16至25日在華山1914文創園區工藝館、4月21至25日在松山文創園區及花博公園爭豔館，3大展區近200個標示有「藝FUN NEXT合作店家」的攤位使用，只要每筆消費超過600元，再出示APP內優惠QR-Code，就可以使用1張優惠券折抵50元。線上專區優惠券則可於即日起至5月11日期間，在文博會線上「Get Buy」專區，單筆消費滿600元，於結帳時輸入兌換碼折抵50元。此外，另有多個合作店家提供會員限定加碼優惠兌換券的好康。

此次「藝FUN NEXT」與「2021台灣文博會」的首發雙品牌聯合推廣，文化部感謝文博會參展廠商的熱情響應，並稱後續「藝FUN NEXT」將會永續經營，成為我國藝文資訊匯集最大入口平台，包含全國藝文店家、藝文活動、藝文場館資訊及會員專屬優惠活動。

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