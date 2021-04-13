台中妹缺水「想北上洗澡」！男友狂喊拒絕　原因曝網全傻

國內中南部水情持續嚴峻，自4月6日起苗栗、台中等地區進入供5停2限水措施。一名居住台中的女網友就向住在台北的男友提出想到他家洗澡的要求，沒想到男友卻以「不想被女友認出自己家」為由拒絕，氣得女網友不讀不回訊息。男方在《Dcard》上吐苦水後，意外掀起一票網友反彈，直批「問題最大的人不是她，是你」。

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這名男網友曬出與女友的對話紀錄，只見女方提到因為近日中部水情吃緊，希望能北上到原PO家借水洗澡，更稱「我們是情侶我去洗澡又沒關係」、「台北就不缺水，幹嘛那麼小氣」。殊不知此時男友卻回應「可是我家太好認，又是透天，這樣你就知道我住在哪裡了」，讓她只無奈回了「算了，我不需要了」，接著更直接不讀不回原PO訊息。

對此，原PO也相當納悶女友為何有此反應，更指出「為什麼要跑到那麼遠的地方洗澡？你這樣跑我也會擔心妳啊，你去飯店洗，費用多少我出。你是要這樣就不理我了？」，更傻眼表示自己的理由也很正當，「是不是她太無理取鬧了？」。

▲男方貼出兩人的對話紀錄，納悶自己不斷拒絕對方是否「太過份」。（圖／翻攝自《Dcard》）

該篇文章曝光後也掀起不少網友討論，其中有不少網友無法理解男方的作法，直言「為什麼那麼怕她知道你住的地方？都已經進入交往階段了，為什麼你需要害怕你們的感情進展太快？是不是代表你隱藏了什麼？而且情侶發生關係也是正常的，看來問題最大的人不是她，是你」、「你是真的老實還是怕她知道你的底，想也知道是藉口而已」、「第一次看到男生這麼積極拒絕女生的」、「怕被知道住哪裡，你是有正宮是不是」。

不過也有認同原PO的民眾就舉例解釋「我去朋友家都會事前打電話詢問，如不便才會約在其他場所，不會去深究拒絕原因，每個人都有不便的時候」、「現在一堆恐怖情人，不管男生女生真的都要學會自保跟尊重對方的情況，換過來說，若真的剛交往女生也不用把地址給男方啊」，此外原PO事後也補充表示對方的確是網友晉升為女友，加上曾遇過恐怖情人，希望雙方能先培養穩定關係「感情是要長期培養的，不是在一起就什麼都ok」。（編輯：楊智傑）