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國軍淨水設備進駐　淨化埤塘水源供水抗旱

記者李春台/桃園報導

2021-04-13 17:30:16

石門水庫水位探底
▲久旱不雨，石門水庫水位持續探底，國軍將提供淨水設備將埤塘水源淨化之後供給民眾及產業使用。（圖／資料照片，記者李春台攝 ）
全台持續水情吃緊，台灣遭遇56年來最大旱象，北區水資源局和農水署桃園管理處、石門管理處及陸軍53工兵群今（13）日在石門水庫依山閣共同簽署「桃園地區埤塘水源擴大使用合作意向」，將利用國軍浄水設備處理桃園埤塘水源，提供作為民眾及產業使用，力求政府的抗旱能力再提升。

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簽署儀式在桃園市長鄭文燦、國軍六軍團參謀長劉暐欣、農委會農水署長蔡昇甫及經濟部水利署副署長黃宏莆見證下完成。簽署儀式後，鄭文燦致詞表示，去（109）年10月桃園水情亮出「黃燈」，迄今恰好滿半年，在這半年的抗旱過程中，非常感謝中央各機關與桃園市政府共同合作，讓許多抗旱措施順利推展，也讓桃園水情至今得以維持「黃燈」，桃園市民受旱象影響程度降至最低。

▲北水局和農水署桃園管理處、石門管理處及陸軍53工兵群今天在石門水庫依山閣共同簽署「桃園地區埤塘水源擴大使用合作意向」。（圖／北水局提供
▲北水局和農水署桃園管理處、石門管理處及陸軍53工兵群今天在石門水庫依山閣共同簽署「桃園地區埤塘水源擴大使用合作意向」。（圖／北水局提供 ）
 

蔡昇甫指出，雖然桃園地區水情嚴峻，但今年1期稻作在市府、各供水單位與農水署檢討合作下，維持桃3灌區7000餘公頃農田供灌，且在節水超過600萬噸狀況下，已在3月底完成整田插秧。

劉暐欣表示，國軍以服務及保護人民為天職，在國家遭逢56年來最大旱象的時刻，動員人力及機具協助抗旱，自然是國軍照顧百姓的最佳體現，也希望透過抗災提升國軍戰備能力。

黃宏莆感謝桃園市政府、國防部、農委會、科技部及交通部等單位的協助與合作，從去年7月起提前開始各項抗旱佈署，其中桃園市不僅每周召開抗旱會議現已達22次，包括水資源回收中心、抗旱水井、埤塘等水源利用，放寬地下水權使用限制及節水宣導，並盤點水塔、水車及大賣場礦泉水等抗旱貨品，不僅讓桃園水情獲得有效控制，更有餘裕支援新竹，是中央與地方政府合作抗旱的最好示範。

黃宏莆也提到，國軍除了先前配合實施2次空中增雨作業外，從3月下旬起也同步在石門、明德、鯉魚潭、曾文及阿公店水庫投入500餘人次及機具200餘部進行清淤，現在再支援RO機動浄水設備處理埤塘水源，供民眾及產業取用，感謝國軍的抗旱支援。

軍方RO淨水設備機動性高、淨化埤塘水原水質良好，車裝淨水設備至埤塘現場15分鐘即可整備完成，每小時可產水3000加侖，每日總產水量6萬加侖(約225噸/日)，所淨化處理的水質良好，可提供民眾就地取水或水車運至淨水場運用。

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