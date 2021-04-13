國軍淨水設備進駐　淨化埤塘水源供水抗旱

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蔡昇甫指出，雖然桃園地區水情嚴峻，但今年1期稻作在市府、各供水單位與農水署檢討合作下，維持桃3灌區7000餘公頃農田供灌，且在節水超過600萬噸狀況下，已在3月底完成整田插秧。
劉暐欣表示，國軍以服務及保護人民為天職，在國家遭逢56年來最大旱象的時刻，動員人力及機具協助抗旱，自然是國軍照顧百姓的最佳體現，也希望透過抗災提升國軍戰備能力。
黃宏莆感謝桃園市政府、國防部、農委會、科技部及交通部等單位的協助與合作，從去年7月起提前開始各項抗旱佈署，其中桃園市不僅每周召開抗旱會議現已達22次，包括水資源回收中心、抗旱水井、埤塘等水源利用，放寬地下水權使用限制及節水宣導，並盤點水塔、水車及大賣場礦泉水等抗旱貨品，不僅讓桃園水情獲得有效控制，更有餘裕支援新竹，是中央與地方政府合作抗旱的最好示範。
黃宏莆也提到，國軍除了先前配合實施2次空中增雨作業外，從3月下旬起也同步在石門、明德、鯉魚潭、曾文及阿公店水庫投入500餘人次及機具200餘部進行清淤，現在再支援RO機動浄水設備處理埤塘水源，供民眾及產業取用，感謝國軍的抗旱支援。
軍方RO淨水設備機動性高、淨化埤塘水原水質良好，車裝淨水設備至埤塘現場15分鐘即可整備完成，每小時可產水3000加侖，每日總產水量6萬加侖(約225噸/日)，所淨化處理的水質良好，可提供民眾就地取水或水車運至淨水場運用。