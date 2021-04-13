撿回收的人都擁「透天+名車」？都市傳說被揭開：搞錯了
編輯中心/綜合報導
2021-04-13 17:35:39
社會上有部分經濟困難的人，會透過撿取資源回收來賺取收入，甚至有人以此為生。不過，就有網友好奇詢問「撿回收的有兩三間透天，是都市傳說嗎」，指出常常聽聞撿回收的人，其實都非常富有，名下有房有車，因此好奇詢問真偽。然而，就有人戳破真相直喊「搞錯了！」
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己小時候常常聽到，撿回收的人名下有兩三間透天，不然就是開豪車，這就讓他納悶發問「這到底是真的還是都市傳說？你們真的有看過撿回收的人，有好幾間透天房子的嗎」。
問題一曝光，就引來眾多網友討論，「看過身家上億阿嬤級，每餐都還在撿，各種省、各種扯」、「撿回收很多都是隱藏富豪」、「真的很多，很多人閒不下來，到處亂撿東西拿去賣」、「我同學他媽就在撿，我同學現在當醫生，他媽還在撿」、「認真回，是，撿回收是做興趣的，認識有大地主天天早起批東西去路邊擺攤的」
但就有網友戳破真相，直言「大概只有不到5%是如此，其他超過95%是真正底端階層」、「佔少數吧」、「因果搞錯了，有些是有兩三間房子閒不住還去撿回收，傳來傳去就變成撿回收有兩三間房子」、「那是以前，以前廢紙一公斤5塊多，透天一棟4百多萬就有，現在哦～能吃飽就偷笑」、「是偶爾會出幾個，但99%是住很慘」。（編輯：陳雅雲）