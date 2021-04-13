和男友一起驗DNA！「檢測結果」她臉綠 下秒崩潰提分手
編輯中心/綜合報導
2021-04-13 19:10:10
近年興起「DNA測試」潮，越來越多人會透過檢測，才發現自己的驚人身世。美國有名女子很想知道親生父親是誰，於是男友就在生日時送DNA檢測盒給她，兩人也一起做了檢測，沒想到結果出爐後，卻發現男友的驚人秘密，讓兩人瞬間崩潰。
根據《每日郵報》報導，22歲女子瑪提拉（Mattila）在《TikTok》表示，因為自己是被人領養的，也從未見過親生父親，於是男友在她生日時，買了DNA檢測盒送她當禮物，希望幫助瑪提拉找到父親，而男友也留了一盒自己檢測。
過了一個月後檢測結果出爐，但瑪提拉看到報告時，卻嚇了一大跳，「我查看自己的親屬欄中，竟有和男友同名同姓的人」，她一開始還沒想太多，還開心和男友分享這個「巧合」，結果兩人比對報告後，發現他們的曾祖母都是同一人，這才知道他們真的是「表兄妹」，最後只好忍痛分手。
影片曝光後，至今累積超過59萬人次觀看，「這真的是命運在捉弄人」、「太扯了吧，竟然是親戚」、「我爸曾問過我男友爺爺的姓名，一問才知道我跟男友也是表親」、「我哥和他前女友也是做了檢測，才發現他們是遠房親戚」、「我姑姑和姑丈結婚十幾年後，才發現是表親」、「我的天啊！這也太令人難過了」。（編輯：許智超）