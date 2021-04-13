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公司沒人拿iPhone！女震驚「還被說是冷門機」　網抖關鍵

編輯中心/綜合報導

2021-04-13 18:54:29

iphone
▲一名女網友透露，在職場上發現身邊的同事幾乎都不拿iPhone，甚至認為其是冷門機，讓她相當不解。（示意圖／翻攝Pixabay）
現代科技不斷發展，人手一機的情況早已見怪不怪，而近年來智慧型手機市場競爭激烈，不少大牌都紛紛推出最新款手機，吸引消費者注意。不過，就有一名女網友指出，在職場上發現身邊的同事幾乎都不拿iPhone，甚至還指出iPhone是冷門機，因而讓她不解發文詢問。

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原PO於PTT上發文，表示公司組內只有自己和組長手機拿的牌子是iPhone，「剩下的都用Samsung或ASUS，臨時要借充電線還得跟已婚組長借」。她也感嘆常聽同事在討論手機規格插不上話，甚至還聽到iPhone被說是冷門機，都沒人買，這就讓她好奇發問「究竟好的產品跟市佔有沒有關係呢？」

▲原PO指出公司同事幾乎都不拿iPhone，甚至認為其是冷門機。（圖／翻攝PTT）
▲原PO指出公司同事幾乎都不拿iPhone，甚至認為其是冷門機。（圖／翻攝PTT）
問題一曝光，就引來不少網友反而不太認同，「工作環境都是Apple粉，我用其他被說怪牌子」、「你講反了吧？是大家都用iPhone很少人用其他牌子」、「我同事全部iphone」、「我們小公司，全都哀鳳」、「知道平常安卓的處境了齁」、「出去玩有10個清一色都iPhone」、「我家族二十幾個全部都只有iphone，辦公室六個人也全是iphone，全公司大概八成iphone」。

其中就有人點出關鍵，「同溫層問題」、「蘋果市佔率很高，但是有群聚現象，有些圈子會蘋果真空」、「在你的組內是冷門機沒錯啊」、「單說線的話，iPhone是比較冷門啊因為其他的線都可以通」；另外，不少鄉民則認為根本不用太在意，直言「自己用的開心習慣就好，不過我身邊八成以上的人拿蘋果」、「幹嘛在意別人用什麼款手機，自己用習慣比較實在啦」、「自己高興比較重要」、「什麼年代了還在聊手機規格，用的爽就好，感覺反串+1」。（編輯：陳雅雲）

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