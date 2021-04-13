NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

宿醉男友拿「這罐」洗澡！浴缸水竟秒變黑　真相讓網笑翻

編輯中心/綜合報導

2021-04-13 23:03:06

▲原PO以前習慣都用沐浴乳洗澡，直到最近才發現肥皂這個好物。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO男友前一天喝醉，隔天上班前進浴室洗澡，卻突然大喊「怎麼洗個澡浴缸水那麼黑」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
醉後鬧烏龍不僅是戲劇中常見的橋段，在現實生活中也是經常發生，讓人不禁好氣又好笑。近日，就有女網友分享，男友前一天喝醉回家倒頭就睡，隔天上班前進浴室洗澡，洗到一半突然大喊「怎麼洗個澡，浴缸水那麼黑」，結果她衝進去一看，發現男友拿錯清潔用品洗澡，讓她哭笑不得，貼文也引起網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《Dcard》表示，男友日前下班後到酒吧跟朋友小酌，回到家直接倒在沙發上睡，但她看到男友隔天起床後，襯衫隨便一套，一臉沒睡飽、酒意沒退的樣子，她便提醒男友「我知道你不想遲到，但你身體酒味有點重欸，要不要洗個澡再出門呢？」於是男友昏昏沉沉走進浴室。

沒想到男友洗到一半，卻突然大喊「怎麼洗個澡浴缸水那麼黑」，原PO也立刻衝進浴室查看，「以為他還在醉，水溫過高看到異象，後來發現不對啊，大哥，你拿什麼東西來洗澡？」這才發現，男友竟然拿她的卸妝露來洗澡，讓原PO相當傻眼。

▲男友把卸妝露當沐浴乳使用，讓她相當傻眼。（圖／翻攝自《Dcard》
▲男友把卸妝露當沐浴乳使用，讓她相當傻眼。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
原PO也看在男友工作辛苦，就原諒他了，但還是忍不住說「不過他身體也太髒了吧？到底是平常都不洗澡嗎？而且這兩罐明明就差很大」。

貼文曝光後，也讓網友們紛紛笑虧，「這卸妝露威力有點猛」、「笑死，到底多久沒洗澡啦」、「你男朋友是不是本來黑皮膚，現在變白皮膚了」、「平常沒在洗澡嗎？」、「全身卸乾淨，是說怎麼會這麼黑啦」、「該去買一瓶來全身淨化一下」，另外也有人說「順便宣導一下，喝醉、宿醉後建議直接休息就好，洗澡是一件很危險的事」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

繼續作答
你願意花多少錢來買一包泡麵？

你願意花多少錢來買一包泡麵？

繼續作答
誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答

PK擂台

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
14.08%85.92%
2021-04-12-2021-04-18

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
93.46%6.54%
2021-04-07-2021-04-13
即時
推薦閱讀