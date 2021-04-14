NOW早報／逛好市多不信邪！他推車「多走2道」　結局笑翻

逛好市多不信邪！他推車「多走2道」 結局笑翻：不忍了





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連鎖美式賣場好市多（Costco）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮。近日，一名男網友在臉書表示，他到好市多採買生活用品，深怕過度消費，所以在心裡擬了採購計畫，最後不信邪「多逛兩道」，冒冷汗笑稱「結果多買了青菜和增肥的烤雞和冰淇淋！」心滿意足地結帳回家。





而結局曝光，網友全笑翻，引發廣大苦主共鳴，心有戚戚焉回應「直接不忍了哈哈哈哈哈」、「想買兩瓶清酒，出來花了六千多」、「太少了！再進去逛兩圈．塞滿3車再來報告！」、「進去錢包不失守，就不像去好市多了啊」、「好市多要常常去，東西看膩了就不會亂買」、「只是買個貓砂，結果砂還沒上車，食物、生鮮餅乾已占滿推車了」。





▲原PO逛好市多不信邪，多逛兩道，結局曝光讓網友全笑翻。（圖／翻攝自《Costco好市多商品經驗老實說》）

今日天氣／鋒面通過及東北季風增強！北部及東北部明顯轉濕涼

今（14）天受鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫將逐漸轉涼；降雨方面，北部、東半部、屏東地區、中南部山區陸續雲量增多並有局部短暫雨，其他地區為多雲；溫度方面，今天北台灣高溫降幅較明顯，與昨日高溫相較將近有10度，中南部地區則是早晚偏涼，白天仍可達30度以上，日夜溫差較大，早出晚歸的朋友應適時增減衣物；預測明天北部、東北部及東部高溫約22至25度，中南部及東南部約28至31度；而北部及東北部低溫約17至19度，其他地區21至23度。





公督盟立委評鑑 這些人丟內臟、鳴汽笛、踢人被扣分





公督盟昨（13）日公布立法院第10屆第2會期立委評鑑結果，在113位立委中，有42位被評為優秀立委。有趣的是，根據公督盟的評鑑標準，脫序表現也被列為減分指標，包括丟內臟、鳴汽笛、推人、踢人等都會被扣分。去年萊豬攻防戰時，國民黨立委陳以信、吳怡玎、廖婉汝以及民進黨立委王美惠、郭國文都因丟擲內臟被扣1.5分，林為洲、鄭麗文、翁重鈞、溫玉霞、呂玉玲倒內臟及賴士葆、鄭天財潑水則被扣0.5分。





▲國民黨為反對萊豬，祭出別出心裁的丟豬內臟手段。（圖／NOWnews影像中心）

回鍋參選台中市長？林佳龍致台鐵告別信「文末藏玄機」





太魯閣號事故釀49死，交通部長林佳龍在事故後辭職意志堅決，第一時間提出口頭請辭外，書面辭呈也迅速提出，上週末更已經回到部長室打包個人物品，前天（12）晚上林佳龍更寄給台鐵同仁一封告別信，感謝大家的努力﹔不過，外傳林佳龍有意回鍋參選台中市長，告別信的「最後一句話」也透露出玄機。





▲太魯閣號事故釀49死，交通部長林佳龍在事故後辭職意志堅決，第一時間提出口頭請辭外，書面辭呈也迅速提出，上週末更已經回到部長室打包個人物品，昨（12）晚林佳龍更寄給台鐵同仁一封告別信，感謝大家的努力。（圖／翻攝林佳龍臉書）

日本政府拍板！福島核廢水放流大海 預定2年後展開





日本自從2011年發生311大地震後，福島第一核電站的核廢水處理問題一直懸而未決，由於來自日本漁業界的強力反對，遲遲未將廢水排入大海，但有鑑於東京電力公司的儲存空間將在明年初存滿，有關問題已無法再繼續拖延，根據日媒報導，日本政府已於13日拍案決定福島核廢水排放入海的方針，預定2年後開始放流。





▲東日本311大地震經過了10年，許多震災地區已逐漸復原，但是福島核災的善後工作則仍在處理中。根據日媒報導，日本政府已於13日上午拍板，預計2年後開始核污水排放入海的計畫。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

搞清楚再吃更放心！吃菠菜不能去根？「4大禁忌」一次看





提到菠菜，大家一定會想到大力水手卜派，只要他一吃了菠菜，馬上就會變得力大無窮，可以打敗壞人。而有著「蔬菜之王」稱號的菠菜，到底該怎麼吃才正確呢？搜狐美食專欄《小茉莉美食記》就分享了4大禁忌，包括：「摘菠菜去根」、「與含鈣豐富的食材一同食用」、「烹調菠菜的時候放醋」，以及「菠菜不焯水」，趕快一起來搞清楚吧！別再吃錯啦！



