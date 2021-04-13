買鹹酥雞見「超狂配菜」！女愣：全被覆蓋 內行狂流口水
編輯中心/綜合報導
2021-04-13 23:24:41
台灣道地美食種類多樣，其中鹹酥雞攤讓不少老饕愛不釋手，不論是當正餐或是宵夜，都是許多人喜愛的食物。不過，就有一名女網友指出，自己最近都在研究鹹酥雞的配菜，近期卻發現在高雄買的鹹酥雞，配菜相當狂，照片曝光後，瞬間就引來不少內行人口水狂流。
原PO於臉書社團《爆廢1公社》上發文，表示最近都在研究鹹酥雞的配菜，但近期就發現高雄鹹酥雞的配菜相當不得了，「明顯覆蓋主餐啊！而且也太多種類～」隨後她也貼出照片，只見畫面中一包炸物裡頭被放滿了蒜片，另外一袋則是被洋蔥覆蓋到完全看不見肉。最後，她也好奇發問「蒜片／洋蔥／酸菜／九層塔你支持哪一派？？，放出你的狂野鹽酥雞讓大家視（試）吃」。
貼文一曝光，就引來不少老饕討論，「炸物配生洋蔥真的很棒」、「九層塔才是王道啊」、「都要⋯蒜頭洋蔥還要生的，炸過就不好吃了」、「蒜片九層塔！洋蔥我不行」、「全都要有最好」、「這四種都很愛」、「洋蔥讚，但我習慣請老闆炸一下不要這麼生，很辣」。
然而從留言中可發現，許多人似乎不太能接受「酸菜」當配菜，直言「除了酸菜，其他都愛」、「除了酸菜，其他都可以」、「除了酸菜是來亂的之外，其餘的我全要」、「除了酸菜全部都愛」、「酸菜不喜歡，其他加好加滿」、「酸菜掰掰，其它通通來」、「酸菜要看，不一定合胃口，蔥蒜、九層塔、洋蔥必備」。（編輯：陳雅雲）