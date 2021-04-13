NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

買鹹酥雞見「超狂配菜」！女愣：全被覆蓋　內行狂流口水

編輯中心/綜合報導

2021-04-13 23:24:41

鹹酥雞、鹽酥雞
▲一名女網友在高雄買鹹酥雞，卻發現攤販給的配菜相當狂，照片曝光後，就引來不少內行人口水狂流。（示意圖／翻攝爆廢1公社臉書）
台灣道地美食種類多樣，其中鹹酥雞攤讓不少老饕愛不釋手，不論是當正餐或是宵夜，都是許多人喜愛的食物。不過，就有一名女網友指出，自己最近都在研究鹹酥雞的配菜，近期卻發現在高雄買的鹹酥雞，配菜相當狂，照片曝光後，瞬間就引來不少內行人口水狂流。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於臉書社團《爆廢1公社》上發文，表示最近都在研究鹹酥雞的配菜，但近期就發現高雄鹹酥雞的配菜相當不得了，「明顯覆蓋主餐啊！而且也太多種類～」隨後她也貼出照片，只見畫面中一包炸物裡頭被放滿了蒜片，另外一袋則是被洋蔥覆蓋到完全看不見肉。最後，她也好奇發問「蒜片／洋蔥／酸菜／九層塔你支持哪一派？？，放出你的狂野鹽酥雞讓大家視（試）吃」。

▲原PO貼出一張炸物袋內被放買蒜片的照片。（圖／翻攝爆廢1公社臉書）
▲原PO貼出一張炸物袋內被放買蒜片的照片。（圖／翻攝爆廢1公社臉書）
▲甚至還有鹹酥雞被洋蔥覆蓋到看不見。（圖／翻攝爆廢1公社臉書）
▲甚至還有鹹酥雞被洋蔥覆蓋到看不見。（圖／翻攝爆廢1公社臉書）
貼文一曝光，就引來不少老饕討論，「炸物配生洋蔥真的很棒」、「九層塔才是王道啊」、「都要⋯蒜頭洋蔥還要生的，炸過就不好吃了」、「蒜片九層塔！洋蔥我不行」、「全都要有最好」、「這四種都很愛」、「洋蔥讚，但我習慣請老闆炸一下不要這麼生，很辣」。

然而從留言中可發現，許多人似乎不太能接受「酸菜」當配菜，直言「除了酸菜，其他都愛」、「除了酸菜，其他都可以」、「除了酸菜是來亂的之外，其餘的我全要」、「除了酸菜全部都愛」、「酸菜不喜歡，其他加好加滿」、「酸菜掰掰，其它通通來」、「酸菜要看，不一定合胃口，蔥蒜、九層塔、洋蔥必備」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

繼續作答
你願意花多少錢來買一包泡麵？

你願意花多少錢來買一包泡麵？

繼續作答
誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答

PK擂台

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
14.08%85.92%
2021-04-12-2021-04-18

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
93.46%6.54%
2021-04-07-2021-04-13
即時
推薦閱讀