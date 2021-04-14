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好市多上架巨大型泳池！網見「1優點」嗨翻：限水也不怕

編輯中心/綜合報導

2021-04-14 00:08:20

▲有網友去逛好市多時，看到一座要價1萬999元的「造型充氣泳池」。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
▲有網友去逛好市多時，看到一座要價1萬999元的「造型充氣泳池」。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良，讓不少顧客都願意一再前往消費。近日，就有網友去逛好市多時，看到一座要價1萬999元的「造型充氣泳池」，獨特外型讓她忍不住直呼「這個泳池很可以」，貼文一出，也引起網友熱議。

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原PO日前在《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，她去好市多購物時，看到一座要價1萬999元的造型充氣泳池，「目測佔地約6坪，經過時，還有小孩吵著想要」，只見這座充氣泳池不但有超大的戲水池，還有鯊魚造型的溜滑梯，也讓原PO忍不住讚嘆「這個泳池很可以」。

▲許多網友指出，這個泳池的優點是「不用水也能玩」。（圖／翻攝自《Costco好市多
▲許多網友指出，這個泳池的優點是「不用水也能玩」。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》 ）
貼文曝光後，雖然有很多人認為「現在缺水，玩這個不好吧」，但其他網友卻指出優點，「這個不用放水就可以玩得很開心了吧」、「可以放在家裡當充氣城堡玩」、「感覺可以買球丟進去，變球池」、「帶去海邊玩，感覺也很不錯」、「現在的小孩真的好幸福喔」、「這不用水也可以玩吧，夜市很多類似這種的大充氣床」。

不過，也有不少人說收納才是問題，「只會玩1、2次而已，拿出來累，收拾也累，放水時累」、「這個充氣充飽我就飽了.....」、「收的時候會收到懷疑人生」、「光收就厭世了」、「想到還要收起來就覺得累」、「收跟架的時候，大人應該會眼神死吧」、「很帥欸，但會被罵，之前買很多泳池很難收」。（編輯：許智超）

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