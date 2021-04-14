林佳龍請辭！民眾黨團：新交通部長應報告台鐵改革進度表

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針對林佳龍請辭，邱臣遠表示，新部長要有台鐵改革的決心與進度表跟全國人民報告，台鐵局長尋缺3個月，要找適任的政務官補上；一年道安事故傷亡3000多人，在少子化危機下，尤其109年兒童道安傷亡事件達8643起；東部旅遊因為太魯閣號出軌事件受衝擊，以上都是新任部長必須要面對的課題。
民眾黨副總召高虹安表示，為避免未來還有假分包真借牌的方式，《政府採購法》應該將李義祥這種惡質的企業負責人列為拒絕往來對象，將他所擔任負責人的其他企業也列為拒絕往來對象，《政府採購法》第101條執行注意事項裡面也明白提到：「機關除自行發現廠商有採購法第101條第1項各款情形外，尚可留意媒體報導、檢察官緩起訴處分書及法院判決書。各機關可向相關之地方檢察署洽索緩起訴處分書。」負責重大公共建設的工程會應該要擔起責任，主動建立檢索系統進行拒絕往來廠商的有效資訊揭露，而非只是被動接受。
立委賴香伶呼籲，若行政院真的成立「台鐵改革推動小組」，務必納入第一線的台鐵員工，因為只有他們才知道台鐵真正的問題出在哪；過去前瞻計畫的鐵道立體化計畫，台鐵部分路段鐵路立體化之後，反而降低了行車速度與整體的路線容量，地下化施工後，一年增加了8億的營運成本，運量卻沒有隨之增加。她更進一步指出，台中火車站、高雄火車站都花費預算做站體外觀設計，但真正影響國民安全的鐵道安全系統，卻還在用幾十年前的技術，對於職業安全、國民安全問題不重視，才會發生重大事故。