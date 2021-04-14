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林佳龍請辭！民眾黨團：新交通部長應報告台鐵改革進度表

記者呂炯昌／台北報導

2021-04-14 10:17:51｜2021-04-14 10:18:34

▲台灣民眾黨團成立台鐵改革監督小組，支持政府改革台鐵。（圖／記者呂炯昌攝，2021.04.14）
▲台灣民眾黨團成立台鐵改革監督小組，支持政府改革台鐵。（圖／記者呂炯昌攝，2021.04.14）
台鐵408車次太魯閣號出軌事故釀成49人罹難，交通部長林佳龍除了擔起政治責任請辭外，至今仍在處理善後工作，台灣民眾黨團表示，新任交通部長要向人民報告改革台鐵的決心與進度表，同時也要找適任的政務官接任台鐵局長。

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台灣民眾黨今（14）日舉行「台鐵改革監督小組系列記者會-民眾黨全力支持民進黨儘速改革台鐵！」，民眾黨立院黨團總召邱臣遠表示，民進黨2016年上台後多次提出要改革台鐵，最後卻全都跳票，關於台鐵的改革，民眾黨提出三大架構，包括台鐵組織改造、不良廠商列管以及道路安全跨部會合作。台鐵要改革，必須從安全開始；行車要安全，就先從改善工地施工紀律開始，因此民眾黨團也提出「政府採購法部分條文修正草案」，呼籲行政院提出修法版本，儘速送到立法院審議。

針對林佳龍請辭，邱臣遠表示，新部長要有台鐵改革的決心與進度表跟全國人民報告，台鐵局長尋缺3個月，要找適任的政務官補上；一年道安事故傷亡3000多人，在少子化危機下，尤其109年兒童道安傷亡事件達8643起；東部旅遊因為太魯閣號出軌事件受衝擊，以上都是新任部長必須要面對的課題。

民眾黨副總召高虹安表示，為避免未來還有假分包真借牌的方式，《政府採購法》應該將李義祥這種惡質的企業負責人列為拒絕往來對象，將他所擔任負責人的其他企業也列為拒絕往來對象，《政府採購法》第101條執行注意事項裡面也明白提到：「機關除自行發現廠商有採購法第101條第1項各款情形外，尚可留意媒體報導、檢察官緩起訴處分書及法院判決書。各機關可向相關之地方檢察署洽索緩起訴處分書。」負責重大公共建設的工程會應該要擔起責任，主動建立檢索系統進行拒絕往來廠商的有效資訊揭露，而非只是被動接受。

立委賴香伶呼籲，若行政院真的成立「台鐵改革推動小組」，務必納入第一線的台鐵員工，因為只有他們才知道台鐵真正的問題出在哪；過去前瞻計畫的鐵道立體化計畫，台鐵部分路段鐵路立體化之後，反而降低了行車速度與整體的路線容量，地下化施工後，一年增加了8億的營運成本，運量卻沒有隨之增加。她更進一步指出，台中火車站、高雄火車站都花費預算做站體外觀設計，但真正影響國民安全的鐵道安全系統，卻還在用幾十年前的技術，對於職業安全、國民安全問題不重視，才會發生重大事故。

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