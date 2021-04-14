妹子深夜LINE被加爆！陌生人驚吐原因 她嚇哭：真的恐怖
編輯中心/綜合報導
2021-04-14 10:47:46
現在無論是工作上或是與親友聯繫，大多數人都會使用LINE這個通訊軟體，而通常加好友的方式，都是以提供「ID」或者「手機號碼」來搜尋並添加居多。但近日，一名女網友分享自己在半夜的時候，突然有一堆陌生人加她的LINE，直到一名陌生人私訊告知原因後，讓她徹底嚇壞，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「事情就發生在昨天半夜的時候，我的LINE莫名有一堆人加我，結果後來有陌生人私訊我，說是有人在某匿名的交友平台冒充我，然後把我的LINE ID直接丟給上面的人，所以才有一堆人突然狂加我」。
「我當下真的嚇死了QQ，立馬把ID加好友的功能關起來，手機號碼搜尋也都全關了，然後我發現更恐怖的是，加我的六個陌生人裡面，有兩個人是搜尋我的電話號碼加的，這就表示冒充我的人，不僅知道我的LINE ID還知道我手機號碼.....我不會輕易給別人我的手機號碼，除非很熟的朋友，而且我最近都跟朋友、男友在一起，也沒有跟人結怨....到底是誰啊，害我心情好低落QQ」。
貼文一出，網友紛紛回應「明顯是認識的人在搞你」、「會不會真的是很好的朋友在惡搞啊＝＝」、「應該是熟人做的，或是你曾經填過什麼問卷，資料外洩」、「哇靠這好噁心啊，怎麼會幹這種事」、「我國中也遇過這種事，一堆陌生人加我還有些人傳色情的照片，直到有好心人告訴我說我的ID跟電話號碼在那平台被亂傳才知道」、「你身邊一定有內鬼，怕爆啊」、「真的太恐怖，而且還是深夜欸」。（編輯：張嘉哲）