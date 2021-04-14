正妹OL自拍嚇到網友！後方鏡子藏「真相」 全場直喊發毛
編輯中心/綜合報導
2021-04-14 10:54:47｜2021-04-14 11:23:46
現代人隨著科技越發進步，修圖軟體、美顏相機是許多愛美之人都會使用的東西，但近日在國外就有一名網友在推特上發出一張電梯自拍，漂亮的模樣不禁讓人讚嘆，沒想到卻有眼尖的網友揭露了驚人的真相，嚇爆直言「實在太厲害了」，引起熱議。
這位推特主《在宅のアーマー》近日在推特（Twitter）上分享了自己的生活動態，PO出一篇文章表示「下班後就去買東西了」，更隨文附上圖片，只見從相片中可以看到，一位有著甜美笑容、貌美如花的「OL美少女」就在電梯裡自拍，但沒想到這張照片曝光後，卻被眼尖的網友發現，在電梯的鏡子反射出來的卻是一位「上班族大叔」，再仔細一看，更發現了這張自拍照的右下角有著「FaceApp」的浮水印，這讓眾人紛紛嚇爆直言「這軟體太厲害了」。 事實上，這位日本推特主「在宅のアーマー」其實是一位50歲左右的上班族大叔，但因為自己非常喜歡且沈迷在FaceApp，於是就在網路上建立了一個「虛擬身份」，並公開表明自己「加工美人」的身分，而這張自拍照也確實是這位大叔的「變身照」，而「在宅のアーマー」的推特上已經累積近7千名粉絲，Instagram則有近1.2萬的追蹤者，他也毫不避諱自己的身份，經常在推特及Instagram上與網友們互動，並將個人的生活動態記錄下來。（編輯：王柏文）