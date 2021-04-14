喝奶茶堅持不加珍珠？男揭「真實理由」 眾認了：不敢加
編輯中心/綜合報導
2021-04-14 11:54:59
台灣特色飲品這麼多，其中最受矚目的就是「珍珠奶茶」，但你知道嗎？珍珠其實有分大小顆，通常大顆的又被叫做「波霸」，只不過各縣市風情不同，喊的名稱也不盡相同。對此，就有網友討論「怎麼可能有人喜歡喝波霸？」貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「有人喜歡珍珠更甚於波霸嗎，波霸真的嘔嘔嘔，不懂為什麼會有人喜歡咬這麼大一坨的澱粉，小珍珠就好入口多了，小小的吸一口嘴巴滿滿的可以用牙齒細細地咬，多麽美味啊？」
結果貼文一出，一名力挺波霸奶茶的網友反擊「小顆的沒口感，咬半天咬不到，直接吞又感覺怪怪的，還是大顆好，要怎麼咬都可以，可以咬對半再對半再對半，也可以先咬外面再裡面，甚至是射出去當子彈都行，怎麼樣都好，屌打小珍珠，所以喝奶茶完全不加珍珠，就是要波霸」結果該留言立刻獲得將近五千讚，引發不少共鳴。
不少網友表示「珍珠會嗆到...」、「小珍珠我都默默直接吞下去，根本咬不到啊啊啊啊」、「小珍珠完全沒有咬的感覺＝＝喝珍奶就是要咬啊....」、「小珍珠看起來一大堆，實際上咬起來根本沒感覺，總結來說沒有存在世上的價值」、「珍珠每次咬一咬都咬到自己」、「自從上次珍珠咬到自己舌頭，就不敢加了＝＝」、「買奶茶絕對不加珍珠...真的很沒咬的感覺。還是波霸好，只不過北部好像都統稱珍珠，分大小顆而已」。（編輯：張嘉哲）