阿公帶大的！網曬「背影照」認證　2萬人秒懂：來巡田水

小孩對外界總是充滿著新鮮感與好奇，也會不自覺「模仿」大人的一舉一動，有時更會意外做出讓人意想不到的行為。一名網友分享照片指出，阿公帶的孩子應該都這樣走路，只見照片中的爺爺走路時將雙手背在腰後，孫子散步也不由自主地跟著模仿，一前一後的可愛模樣讓不少網友笑歪，更曬出自家孩子的照片證實。

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這名網友在臉書社團《爆廢1公社》張貼一張背影照，更簡單表示「阿公帶的孩子，應該都會這樣走路吧！」，而照片當中的爺孫倆的動作看起來就像是複製貼上的成果，姿勢恰好都是不自覺的在散步過程中，將雙手放在腰後。

▲網友貼出這張背影圖意外獲得不少網友共鳴。（圖／翻攝自爆廢1公社）

這個有趣的畫面至今吸引超過2.2萬名網友朝聖按讚，不少網友也紛紛曬出自家孩子的照片認證，證實阿公帶大的孩子真的會像這樣「我以為這是女兒專屬於的阿嬤走走」、「看過很多阿公都是這樣，孫子孫女都會學起來」、「我兒子也會這樣，超像老頭子」、「感覺走路有風」、「一起走的時候超可愛」。

不僅如此，也有網友就指出不只阿公帶的小孩走路姿勢一樣，許多小孩也會學著爸爸或其它長輩這樣走路「我女兒小時候學爸爸走路是這樣，怎麼我發現大家都是放後面」、「我兒子是學他爸爸這樣子走」、「老人魂的概念」、「我家小寶是學阿嬤」、「我兒子也會這樣，超像老頭子巡田水」。（編輯：楊智傑）