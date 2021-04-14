太魯閣善款運用惹議 侯友宜：應百分之百用在受害者身上
記者陳志仁／新北報導
2021-04-14 13:00:25
台鐵太魯閣號的出軌事故釀成49死218人傷，衛福部日前召開委員會後，決議將捐款專戶的三分一，用於罹難者家屬的扶助金，引發爭議；對此，新北市長侯友宜受訪時認為，善款應該是百分之百要用在受害者及受傷者的身上，這才是愛心最重要的一個意義。
侯友宜今（14）日表示，善款的捐款者，最主要是希望能夠來照顧受害者及受傷民眾，所以善款應該是百分之百要用在受害者及受傷者的身上，「善款還是歸所有受害者、照顧他們，這才是最重要」；並以「八仙塵暴」為例，基本上全部都用於499個往生者及受傷者的身上，希望這筆善款能夠照顧他們，能夠讓他們重返社會，這才是愛心最重要的一個意義。
衛福部的「0402太魯閣號事故案」專戶將提前於明日截止，外界也關注新北市收到的善款，會如何的運用、處理？侯友宜回應，新北市的善款，基本上還是會跟中央來做配合，這部分的善款會跟中央來做報告，由中央來統籌來照顧所有的受害者及受傷者，因此截止點也是跟中央同步，把善款運用到所有受害者的身上。
社會局長張錦麗說，新北市共14人罹難（有3位戶籍在外縣市）、71人受傷，並配合中央衛福部透過新北市好日子愛心大平台成立「1100402太魯閣號翻覆意外案」，截至4月13日下午5時止共收到捐款1352萬1773元，同時配合中央同步於15日截止；專案所收到的善款將提報中央，並依照捐助者的意願，指定用在新北市的傷亡者或特定對象，以示尊重。