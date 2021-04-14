外送員載2盒雞蛋超緊張！「不是怕破掉」 原因同行秒懂
編輯中心/綜合報導
2021-04-14 14:19:56
外送平台近幾年崛起，不少人看中懶人商機，紛紛投入外送員的行列，不過近日就有外送員分享自己機車載了「兩盒雞蛋」，沿路上都非常緊張，其原因曝光之後，引發不少同行的人笑虧「老婆才是最強的鎖單機制」。
原PO在「UberEats全台討論區」貼文指出「看到我載這2盒雞蛋千萬不要說要檢舉我......我已經下線了啦！是老婆交代我去載雞蛋不可以嗎？被老婆強制下線的我」只見貼出的照片，原PO車上還有UberEats專用的外送大箱，而前座則是用小箱塞滿雞蛋，看起來就像是要去外送般，但其實這是老婆大人交代要拿回家的東西，原PO已經下線沒有接單外送，深怕騎在路上被民眾誤會，因而拍照檢舉自己「送餐餐點外露」。
貼文一出，網友紛紛回應「笑死，超怕被檢舉」、「怕被檢舉餐點外露的話，就做一個營業中跟下線中的牌子啊哈哈」、「以後每個外送員都要有一塊字牌，正面是上線中（努力中），反面是已下線（別檢舉），掛在機車大包上」、「應該要有掛牌子，不然下線轉私人機車也是蠻困擾」。
不過，也有內行同行表示「如果已經下線的話，就會檢舉無效，官方會偵測定位那個時間你的位置與狀態」、「手機架又沒放手機，很明顯下線了吧」、「不用擔心啦，如果你真的已經下線的話，官方會有辦法知道你下線時間跟定位，檢舉不會成功」。（編輯：張嘉哲）