看YouTube教學有用？過來人揭「學習關鍵」：最少會三成

YouTube是台灣不少民眾熱衷使用的線上影音平台，尤其透過演算法和搜尋紀錄往往都能推薦使用者有興趣的影片，不少人也會利用YouTube上的教學頻道來學習外語、料理、美妝或是健身等不同技能，不過近日就有網友好奇發文表示，不曉得眾人在觀看YouTube上的教學影片後學習成效如何。對此，有過來人就坦言「認真學最少會三成」。

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今（14）日有網友在PTT的

八卦版

上發文詢問，他提到自己會利用YouTube上免費的教學頻道資源來學習，像是自己就看了不少音樂類型的貝斯教學、樂理教學和聲樂技巧教學等等，他也提到自己在看完教學影片加上練習後，的確對唱歌技巧有所幫助「覺得還蠻有成就的」。

▲想自我進修除了靠上課念書外，不少人會選擇把握時間觀看YouTube上的教學頻道。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

不過原PO也好奇眾人是否有觀看YouTube教學影片的習慣，學習成效又是如何，不少網友也紛紛在該討論串底下留言回應，其中就有許多鄉民直言某些「技術性質取向」的教學頻道按照影片步驟，的確能學到某些技巧「之前有看教換水龍頭跟裝小蝸牛的，照步驟裝真的簡單」、「之前在美國因為人工貴，很多修車的影片讓我省很多錢，連鑰匙留在車內都有用鞋帶開門的教學，省下找鎖匠的錢」、「有看影片學會怎麼改飾品」。

但也有過來人認為，某些專業領域的知識和技巧的學習關鍵並不是光看影片就能掌握的，某些YouTube教學影片僅能夠提供初學者基礎概念或只是純粹授課錄影，想學會更專精的技能還是得自我進修才行，「煮菜的有用，至少照做比我自己亂做好吃，太專業的我就覺得不一定了」、「學PYTHON、日語，都蠻有用的」、「臺大科學教育發展中心，裡面課程一堆，認真學最少會三成吧，裡面課程很多是台大教授上課的錄影，放在網路任人看」。（編輯：楊智傑）