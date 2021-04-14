名字「蘇丨丨」怎麼唸？他一開口3警秒包圍：差點被抓走
編輯中心/綜合報導
2021-04-14 16:22:04
姓名這種東西說來有趣，有些人名字屬於「菜市場名」，好念好記但全台有好幾百人跟自己同名，但有些人名字特殊到不會撞名以外，還常常讓人看了一頭霧水，不懂要怎麼念！近日，綜藝節目《小明星大跟班》就以特殊取名為題材，其中一名男子名叫「蘇丨丨」本人解答念法之後，引發在場所有人驚呼。
節目中，一名男嘉賓私下自己的身分證字牌，上頭寫著「蘇丨丨」三字，讓在場來賓及主持人都紛紛驚呼「蛤？這是什麼」，開始猜測是「蘇一一嗎？」、「蘇槓槓？」、「蘇條條？」、「蘇直直？」甚至主持人Sandy還開玩笑的表示「啊！蘇二索是吧」。
而後來「蘇丨丨」表示這個字音同「滾」，會取這名字是因為自己預產期剛好是在11月，當時父親翻字典又剛好翻到部首第一畫，看見該字就索性替他取名為「丨丨」，不只如此，姊姊因為在6月6日出生，所以名字就叫「蘇六六」，相當逗趣，姐弟倆也從未抱怨這樣的名字不好，認為是很特別的事情。
而「蘇丨丨」也分享自己因為特殊名字遇到的逗趣狀況，表示自己某次正逢暑假時，半夜去網咖，當時都會有教官或警察巡看看是否有未成年逗留，結果有三個警察拍拍我的桌子，要我唸我的身分證字號，當時因為玩遊戲非常激烈，不想跟他講，就拿出身分證給警察叫他們「自己看」，結果警察一看詢問「這個不是你的身分證吧？不要鬧好不好？不然你告訴我這個字怎麼念？」
結果下秒「蘇丨丨」卻回答說「滾啊！」話音剛落，旁邊兩個警察也馬上把我包圍起來，我才趕緊解釋「滾是指『丨』的讀音，而不是叫你們警察滾啦」，險些釀成大禍的經驗，也讓在場來賓笑哈哈。（編輯：張嘉哲）