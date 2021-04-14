大夜下班去洗車！聽員工喊「2字」秒開走 她回神卻笑翻
編輯中心/綜合報導
2021-04-14 16:32:48
民眾洗車除了到洗車場由專人洗車，也可以選擇加油站的洗車機器，或者是自助洗車場。近日，就有網友大夜班下班時，順路去加油站洗車，結果她一聽到員工說「往前」，就直接開走了，等她反應過來時，只看到後照鏡中員工傻眼的表情，讓她哭笑不得。
原PO在《爆廢1公社》表示，她大夜班下班後，順路去加油站洗車，結果進到最後一個步驟時，一名員工上前幫忙擦車並接著說「往前」，原PO當下以為已經擦好了，就慢慢把車子開走，過了幾秒才反應過來，其實車子的另一邊根本還沒擦乾。
原PO透過後照鏡看到員工一臉茫然的表情，心想「自己也沒辦法回頭了，抱歉讓你傻眼了，姐姐剛下大夜班，所以有點累了」，她也透露，其實中間有聽到員工說兩次「好」，但她當時並不知道是什麼意思，後來才想到「他應該是叫我往前一點停下來」。
許多網友看完也紛紛笑翻，「他雖然當下傻到，不過他會感謝妳的」、「這很有畫面」、「這有ㄎㄧㄤ」、「洗澡洗一半的任性」、「笑死，好就是停的意思啊」。另外，也有曾在加油站工作的網友分享，「以前念書也在加油站幫客人洗車，擦車時把雨刷立起來，那瞬間雨刷就跟車體分離了，我跟車主隔著玻璃對望，可能我的表情很離譜，車主馬上爆笑，還好沒有要求我賠」。（編輯：許智超）