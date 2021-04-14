入職被要求「灌盜版軟體」！老闆1句話　菜鳥秒愣：想逃

盜版軟體氾濫情況時有所聞，許多企業為避免糾紛會購買軟體的商用版授權，不過近日就有名剛到職的網友提到，因為工作領域需要用到特定軟體，結果一向同事訊問才知道，原來全公司都是老闆指示下載盜版來用，當下相當傻眼的他也忍不住發文求助，經驗曝光後也掀起許多過來人熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

原PO在PTT的Salary版上發文提到，入職數周的他目前仍用公共電腦辦公，之後老闆會替他準備一台全新的電腦，不過工作時會用到的軟體必須自己「想辦法安裝」，原PO四處詢問後才知道原來同事們也是安裝盜版軟體，「但我很怕會被抓，雖然他們都說不要上網就沒事，但真的很難保證不會不小心上網」。

不僅如此，原PO還透露老闆針對盜版軟體使用，還特別提醒他之前公司因為這樣跟對方用60萬和解，全公司後來只有老闆的電腦購買了正版授權，「要我千萬不要用這台上網，那不就表示我其他的工作事務還是要用公用電腦執行嗎？」，同時也糾結著遇到這樣的公司環境是否該直接選擇離職。

▲盜版猖獗卻容易惹禍上身，被開罰恐怕是得不償失。（示意圖／pixabay）

文章曝光後不少網友也留言稱讚原PO有正確觀念，「連這種基本的東西都要你自己處理，以後有的是要你自己看著辦的鳥事」、「想繼續做的話就再去請示上司或老闆，然後記得留證據是被指示用盜版的，在社會上走跳要懂得自保」、「傻傻的，現在軟體公司都放線釣魚，幾年捕魚一次」。

另外也有網友回文建議，其實若不想走離職一路，也可以考慮跟老闆商量，普通的軟體訂閱制或者是商用授權其實都蠻便宜，若用不到就直接停用；太貴的軟體倒可以選擇「可以跟廠商要個試用版，看看公司使用的頻率再買」，最後也建議原PO可以跟老闆溝通「想要長久好好做生意，教他其實有更便宜的方案，慢慢改變還是比較好」。（編輯：楊智傑）