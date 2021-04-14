日本預計2年後排放核廢水　農委會：若影響漁業將求償

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劉文熙指出，針對此議題，日本台灣交流協會12日曾前曾拜會說明，而原能會當面向日方再三表達反對立場，並交付正式反對海洋排放信函；此外，原能會早於去年3月邀集海委會、外交部、農委會等8部會，建立跨部會平台，並陸續召開5場跨部會會議，積極研商各種因應作為。
另外，劉文熙也強調，核能國家對含氚廢水排放都有規範，且根據核電廠設計，適度排放也是被允許的；不過，日本的狀況較不同，因為他們過去曾發生核子事故，原本在核電廠周遭海域就有過核汙染，如果這樣繼續排放廢水，恐怕會增加海洋生態與鄰國的負擔。
農委會主委陳吉仲表示，自311日福島第一核電廠事故後，農委會與原能會即跨部會合作共同辦理水產品輻射監測，針對我國沿近海洄游性魚類及西北太平洋公海捕撈返台的秋刀魚抽樣檢測，從2001年3月11日至今年3月31日共檢測2212件均檢測合格、無輻射污染情形。
陳吉仲指出，日方含氚廢水排入海洋議題，是高度專業的問題，因此需講究科學證據；因此，農委會這2年來要將原來在夏冬季針對20處海域監測，提升至四季在62處海域監測水樣、浮游生物及仔稚魚；此外，對自漁港販售魚體採樣數，由208件提升500件；同時，除了原能會氚33處監測點之外，也會增加農委會採樣的62處，總計共95處，以維護國人水產品安全。
另據媒體報導，未來含氚廢水若排入海洋，將對我國秋刀魚造成重大影響。對此，農委會漁業署署長張致盛強調，我國目前並無漁船在日本200浬經濟海域作業；此外，遠洋捕撈秋刀魚漁季為每年6月至11月，傳統作業漁場是在日本北海道以東、俄羅斯堪察加半島以南的西北太平洋公海水域，距離日本福島核電廠約有400海浬（約720公里）。
張致盛補充，依照往例秋刀魚漁船是自6至7月才從台灣前往漁區作業，9月可能有第一批漁獲經運搬船運回台灣，因此目前我國秋刀魚的食品安全是無庸置疑的，希望各界勿炒作以影響漁獲價格。
最後，陳吉仲強調，政府絕對捍衛漁民權益，如日本排放含氚廢水後有具體科學證據顯示影響我國漁業，將向日本政府採取求償措施。