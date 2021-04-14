考到駕照卻「不敢上國道」？用路人吐真實心聲：根本沒差

台灣汽機車眾多，尤其在上下班尖峰時段或是碰上連續假期，重要路段總是擠的水洩不通，相當考驗用路人的耐心與技術。不過對於許多剛考到駕照或不太常開車的新手駕駛來說，想開車上國道前總會有個心理門檻，認為國道與平面道路之間相差甚遠，擔心一不小心就發生交通意外，日前就有網友分享自己對於開車上國道的恐懼感，話題也掀起眾人討論。

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這名網友日前在PTT上提到，下周因為工作需求，必須一大早就開車從南港直接南下到台中精密園區與廠商開會，接著還得順便開車將客戶載回北部，儘管拿到汽車駕照後已經在市區開了不少次，速限90、100的快速道路或大車眾多的工業區、台三線也都上路過，自己卻始終不敢開車上國道。

▲學會開車上路卻不敢上國道？許多新手駕駛認為上國道前自己得先多在平面道路練習。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）

原PO也尷尬表示，自己每次要上高速公路心裡總感覺特別危險，「聽很多人說高速公路順順開就沒事，但我還是有點難克服恐懼」。文章曝光後，不少網友也紛紛留言勸慰要他安心，更直言其實跟市區比起來國道相對安全多了，「覺得國道比平面道路好開多了」、「國道遇到最多就是鑽車仔，你穩穩開其實根本沒差」、「國道比市區好開吧！只要注意前車距離、不隨意切換車道，基本上很安全」。

此外，針對克服心理恐懼不少鄉民也給出建議，「如果是說速度快很恐怖，我懂，但也只能實際跑過來習慣」、「過來人建議你 一回生二回熟，建議你現在就常常去開一下」、「找有經驗的當副駕先練膽」、「從國3甲開始，限速很低，怕上去車很多不知道怎麼切可以選半夜練功」、「真的不敢開就約個uber或代駕一天」。（編輯：楊智傑）