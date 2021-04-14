通化夜市買雞腳 她疑惑「4隻100」合理嗎？老饕眼睛全亮
編輯中心/綜合報導
2021-04-14 18:29:59
夜市是台灣的特色之一，遍及北中南部，除了各式店家、餘興遊戲，還有許多美食、小吃讓人百吃不厭。不過南北夜市之間，也會有價格差異嗎？就有網友透露，朋友在通化夜市買了4隻雞腳、要價100元。原PO詢問大家這樣的價格合理嗎？更指出「南部雞爪50元就將近10隻了」，不過問題和雞腳的實品照片一出，讓許多老饕眼睛都亮了，直呼「價格很合理」。
原PO在臉書社團《爆料公社公開版》發文，透露朋友在通化夜市買了4隻雞腳、要價100元。原PO附上兩張雞腳的實品照，詢問大家這樣的價格合理嗎？更指出「南部雞爪50元就將近10隻了，還是台北的雞比較高貴呢？」
問題掀起討論，許多內行老饕看到實品照後紛紛說明，「黑雞爪本來就貴了，四隻100我覺得蠻合理的，你說的50元10隻應該是一般的雞爪吧」、「我住桃園八德，我們這裡的黑色大雞腳，也是4隻一百元」、「這個是仿土雞爪單價本來就很高，跟一隻3、5塊錢的肉雞爪是不一樣的」、「四隻100算便宜的吧」、「這種雞爪本來就比較貴啊～5元以下的是另一種啊」、「我們鄉下也是4隻100，黑色的比較貴」、「肉厚的土雞黑雞腳成本很高的好嗎」。
不過也有網友認為，「買之前問價格避免爭議」、「台北無論是什麼雞，就是比南部的貴」、「每個地方價錢本來就不一樣」、「台北雞大不易」、「租金水電瓦斯還有物流成本都不一樣啊」。（編輯：倪浩軒）