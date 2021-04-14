薪水幫繳房租水電！「被扣1萬8」她氣炸 網反揪1點打臉
編輯中心/綜合報導
2021-04-14 19:05:29
若是要開設店面，除了房租還要負擔水電費。對此，就有名在寵物精品店工作的女網友抱怨，4萬多的薪水被老闆扣了1萬8千多元的房租、水電費等，詢問老闆後，對方竟說「每個員工都要分擔整體的費用」，讓她相當氣憤，貼文曝光後，卻有眼尖的網友發現疑點，反過來力挺老闆。
原PO在《爆料公社》表示，收到薪資明細表時，發現有一筆扣款是「房租16250元、水電2000元等，總共被扣了18250元」，她詢問老闆後，對方表示每個員工都要幫忙分擔整體費用，讓原PO忍不住說「第一次聽到要叫員工分擔房租水電費，好可怕，是新規定嗎？」
「那如果我在台北101上班怎辦？那裡的租金我付不起耶」，原PO接著指出，自己只是一名員工，並沒有入股共同投資創意，因此她認為任意找名目扣薪水。另外，原PO貼出與老闆的對話截圖，對方說「幫公司營運的績效額不等於薪水欸，要計算每個人的成本」，也讓她相當傻眼。
許多網友看完都認為不合理，但有眼尖的網友發現，這筆扣款是從「獎金」扣的，根本不是從薪資扣的，「額外給你獎金還要被你爆料」、「分紅多給的，有就要偷笑了自己看不懂還要上來罵」、「趕快刪文跟老闆道歉吧！你快沒工作了」、「這沒什麼問題吧？這是老闆在薪水外多給你的獎金耶」、「老闆真難當，分給妳的績效獎金，還要被噴，早知道不要分你了」。（編輯：許智超）