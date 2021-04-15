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時尚造型師紅遍日本！讓宅男秒變型男關鍵曝光

The China Post/綜合報導

2021-04-15 23:30:00

日本東京理髮師兼形象顧問「Yuuki Shibuya」近日分享數張改造成功的「時尚宅男」照片，在網路上爆紅，引起關注。(圖|翻攝自@Shibuya0911/Twitter)
▲日本東京理髮師兼形象顧問「Yuuki Shibuya」近日分享數張改造成功的「時尚宅男」照片，在網路上爆紅，引起關注。(圖|翻攝自@Shibuya0911/推特)
The China Post報導，御宅族一詞通常用來形容對特定領域非常熱衷的人，興趣種類舉凡動畫、漫畫、汽車、火車、以及電子產品等等。然而，御宅族通常給人一種印象，就是對於時尚敏感度較低。日本東京理髮師兼形象顧問「Yuuki Shibuya」近日分享數張改造成功的「時尚宅男」照片，在網路上爆紅，引起關注。

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Shibuya 目前在澀谷一間男性髮廊工作，凡是任何人經過他的巧手，進行簡易改造，就能搖身一變成為俐落時尚型男。 

▲▲日本東京理髮師兼形象顧問「Yuuki
▲日本東京理髮師兼形象顧問「Yuuki Shibuya」近日分享數張改造成功的「時尚宅男」照片，在網路上爆紅，引起關注。(圖|翻攝自@Shibuya0911/推特)
 

根據Sora News報導，這間男性沙龍店不僅提供剪髮服務，其服務項目含括形象改造、約會諮商、甚至還提供讀書、溝通技巧教學，幫助客人由內而外徹底打理一番。  

▲▲日本東京理髮師兼形象顧問「Yuuki
▲日本東京理髮師兼形象顧問「Yuuki Shibuya」近日分享數張改造成功的「時尚宅男」照片，在網路上爆紅，引起關注。(圖|翻攝自@Shibuya0911/推特)
 

Shibuya表示，只需要一些小小的改變就能讓一個人的外表煥然一新，不需要是20歲的小鮮肉，也能展現無窮魅力。改造過超過2萬名客人的 Shibuya點出：「清新的外表是最大的關鍵。」  

▲▲日本東京理髮師兼形象顧問「Yuuki
▲日本東京理髮師兼形象顧問「Yuuki Shibuya」近日分享數張改造成功的「時尚宅男」照片，在網路上爆紅，引起關注。(圖|翻攝自@Shibuya0911/推特)
 

對於有興趣進行自我大改造的人，這位設計師不吝分享數個小撇步，包括去除體味、好看的牙齒、健康體態、短指甲、協調的髮型、眉型修剪、皮膚保濕、合身沒有髒污的衣服。  

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