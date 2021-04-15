時尚造型師紅遍日本！讓宅男秒變型男關鍵曝光

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▲日本東京理髮師兼形象顧問「Yuuki Shibuya」近日分享數張改造成功的「時尚宅男」照片，在網路上爆紅，引起關注。(圖|翻攝自@Shibuya0911/推特)

根據Sora News報導，這間男性沙龍店不僅提供剪髮服務，其服務項目含括形象改造、約會諮商、甚至還提供讀書、溝通技巧教學，幫助客人由內而外徹底打理一番。

▲日本東京理髮師兼形象顧問「Yuuki Shibuya」近日分享數張改造成功的「時尚宅男」照片，在網路上爆紅，引起關注。(圖|翻攝自@Shibuya0911/推特)

Shibuya表示，只需要一些小小的改變就能讓一個人的外表煥然一新，不需要是20歲的小鮮肉，也能展現無窮魅力。改造過超過2萬名客人的 Shibuya點出：「清新的外表是最大的關鍵。」

▲日本東京理髮師兼形象顧問「Yuuki Shibuya」近日分享數張改造成功的「時尚宅男」照片，在網路上爆紅，引起關注。(圖|翻攝自@Shibuya0911/推特)

對於有興趣進行自我大改造的人，這位設計師不吝分享數個小撇步，包括去除體味、好看的牙齒、健康體態、短指甲、協調的髮型、眉型修剪、皮膚保濕、合身沒有髒污的衣服。