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房市／複製南科模式　橋科估帶動兩區房市

財經中心/綜合報導

2021-04-15 08:30:00

楠梓
▲楠梓的土庫重劃區正北方就是橋頭科學園區，未來房市可望受惠。（圖／NOWnews資料照片）
高雄的橋頭科學園區目前已確定有十餘家大型科技廠將進駐，預計年底開放選地建廠。房市專家指出，橋科周邊橋頭新市鎮、楠梓土庫重劃區及高大特區，原本就以相對市區親民的房價吸引小資購屋族，未來一旦工作機會增加，帶動就業人口紅利，更可望複製南科模式，對鄰近房市再有一波帶動。

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高雄市長陳其邁最新一會期在市議會進行的施政報告內容指出，橋頭科學園區已有日月光、智崴、國巨等15家知名廠商簽訂合作意向書，4月7日召開招商說明會，吸引逾120家廠商湧入，並再添7家科技廠預約進駐。根據規劃，8月份完成環評後，今年12月開放廠商選地建廠。

南科擴廠、就業人口增加，對於相鄰的LM特區、新市及善化市區，乃至於永康、安南、東區等地理位置較接近，或往返交通較便利的區域房市都有帶動。信義房屋楠梓土庫店店長蔡岳霖表示，橋科廠商進駐後，可望複製南科模式，對於周邊區域也會有帶動，首先受惠的莫過於與橋科距離最近的區域，如橋科正南方的楠梓土庫重劃區，以及位於西側的橋頭新市鎮，另如楠梓的高大特區也不算太遠。

蔡岳霖進一步說明，土庫重劃區近國道1號，也有捷運紅線，往返市區便利；高大特區則有連接左營的新台17線正在動工，可推建案的素地也多，供給量體相對大；橋頭新市鎮生活機能相對較弱，但可至鄰近的德賢商圈補足生活所需，加上政府對當地購屋的契稅有減免，且不乏知名建商推案，則是較具優勢之處。

蔡岳霖認為，由於房價較市區親民，自住客已穩定支撐三區塊買盤，主力產品去化速度快，新增科學園區題材後形同替區域房市增添柴火，可望再有一波帶動。

至於主力的交易價格區間，蔡岳霖觀察，一般小資自住家庭多鎖定大樓2至4房物件，多數單價尚在1字頭，但少部分已站上2字頭；第二類則是透天物件，屋齡10年左右社區型透天，總價約1100至1400萬，臨路（非店面）則約1500至2000萬；亦有部分北高雄企業主或換屋族，購屋實力較強，會鎖定總價2000萬左右，如橋頭新市鎮都會公園第一排的中大坪數物件入手。

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