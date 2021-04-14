一領錢老婆秒來關心！人夫崩潰：怎麼會知道 內行揭手法
編輯中心/綜合報導
2021-04-14 21:07:47
情侶進展到婚姻關係後，往往必須靠著兩人相互扶持，才能一同撐起家庭。而最現實的金錢問題，更是夫妻之間維持良好關係的一大考驗。就有位人夫透露，每次自己一提錢就會秒收到老婆來訊關心，詢問提錢用途，讓他直呼「什麼事都逃不出她的手掌心」，引發熱議。
有位人夫在臉書社團《匿名公社》發文，分享自己與老婆的對話。對話截圖中可以看見，老婆開門見山詢問「你中午提款1千元對吧」，原PO回答「對，妳怎麼會知道？上次提款你也問」。老婆繼續追問「不是有200在皮夾裡？用完了嗎」原PO回答「我去買掃墓的東西，7百多」，老婆再問「7百多少？」原PO回答「745的樣子」，老婆則說「有沒有開收據？拿來我看看」，原PO傻眼了，回說「有必要這樣嗎？妳還沒說為什麼我提款妳會馬上知道」，老婆堅持「這個你不需要知道，收據拿來我看」，原PO無奈「買金紙怎麼會有收據」，老婆則命令「沒收據可以去叫老闆開給你」。
整段對話看下來，確實可以說被老婆大人拿捏得死死的，原PO不禁無奈自嘲，「有個這樣的老婆，領了錢她馬上知道，馬上問用途…感覺什麼事都逃不出她的手掌心。婚姻生活，就是這麼刺激！」
關於為啥原PO一提錢老婆就會知道，過來人紛紛指出可能原因，「設定提款簡訊通知...電話號碼是老婆的，當然老婆知道你領錢」、「應該是加開網銀」、「有用網路銀行，且電話號碼綁在你老婆手機，只要有動錢，不管進出，她隨時都知道」、「是不是偷偷用你的帳戶綁他的Line，這樣存提轉都會有通知」。
更有許多網友心疼原PO的處境，「這樣子我會翻臉」、「就算你娶的是林志玲，但是，這樣的人生你真的快樂嗎？」、「看到問7百多少那邊，真的太扯，強迫症是不是」、「這種老婆太恐怖了吧」、「感覺不像老婆，像會計在追錢」、「這樣的對話可以理解為刺激，樓主的屬性也是挺強烈的」。眼看大家討論熱烈，原PO也在留言中解釋，「我們兩人都沒有不好的紀錄，外遇、亂花錢都沒有。最大的壓力來自房貸，所以她控錢很緊。我沒怪她...只是很累」。（編輯：倪浩軒）