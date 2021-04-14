早期哪些「智慧型手遊」超夯？過來人秒曝2款：沒人不玩
編輯中心/綜合報導
2021-04-14 21:35:04
手機遊戲百百款，現在幾乎年輕人都有自己熱愛的手遊，隨著遊戲族群擴大，選擇也變得非常多。不過，就有網友好奇，「智慧型手機剛推出時，有哪些很紅的遊戲？」貼文一出，網友們立馬指出2款遊戲，並直呼「以前都玩不停」。
原PO在《PTT》表示，安卓、iOS的智慧型手機剛推出時，手機遊戲還沒有像現在那麼多款，幾乎都是小品遊戲，例如《水果忍者》、《Temple Run》、《Doodle jump》、《和風物語》、《菇菇栽培》等，這讓他不禁好奇「請問當時有哪些很紅的遊戲，到現在是否還存活著？」
貼文曝光後，過來人立馬指出2款經典遊戲，「第一波憤怒鳥吧，沒有人不玩啊」、「憤怒鳥啊，高中上課都在下面玩，現在想想有夠鬧的」、「切水果，不過我覺得是從ipod touch開始流行起來的」、「切水果、憤怒鳥，以前都玩不停的」、「憤怒鳥，然後那公司好像就垮了」、「憤怒鳥跟切水果先，然後temple run，然後植物戰僵屍」。
不過，也有人認為是其他遊戲，「candy啊，每個人都在要命」、「神魔之塔，刷首抽妲己我抽了一個禮拜」、「鱷魚下水道那個吧」、「蘑菇那個也很紅啊」、「音遊Tap Tap Revenge，那個超好玩」、「candy crush，現在還在玩」、「tap tap好玩，我印象temple run比憤怒鳥晚很多欸」。（編輯：許智超）