辦桌一定要有哪道菜？全場嗨喊「1經典」：上桌就被掃光
編輯中心/綜合報導
2021-04-15 00:23:19
雖然現今有許多人選擇在西式宴會廳舉辦婚宴，但傳統的辦桌方式依然受到不少人喜愛，認為流水席的開放場地與熱鬧氛圍，才是辦喜事的重點。對此，就有網友好奇問「喜宴辦桌一定要有哪道菜？」貼文一出，許多網友都秒回答一道經典菜，「從流水席到高級飯店到任何飯店，通通都有」。
原PO在《PTT》表示，路邊7000元的辦桌和飯店30000元的辦桌菜色大同小異，差別只是在於場所、食材，而他指出「路邊一萬的也可以吃到龍蝦，三萬的也有龍蝦，而米糕、雞湯也是幾乎都有」，這讓他不禁好奇「那到底哪道菜才是辦桌一定要有的？」
貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「沒有芭樂套柳橙汁我不去」、「沒有鳳梨蝦球的我可不吃」、「米糕，湯什麼都能改，米糕一定有」、「花好月圓，我都當主菜吃」、「雞湯一定有吧」、「要那種香吉士的芭樂汁才是正港辦桌味」、「紅蟳米糕，這一定要有的」、「羹湯一定有吧」、「綠洲系列、水果拼盤」。
不過，大部分的網友都回答炸湯圓，「炸湯圓，沒有的場沒有去的必要」、「從流水席到高級飯店到任何飯店，真的通通都有炸湯圓」、「我只想吃到炸湯圓，我都會清盤」、「肯定是炸湯圓阿，只要一上桌就會被清盤」、「我小時候去吃喜酒只是為了炸湯圓，其他我都可有可無」、「一定要有炸湯圓啊，平常吃不到」、「一定要有炸湯圓，其他隨便」。（編輯：許智超）