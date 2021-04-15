他納悶「健身教練課超貴」一堆人報名？網曝原因：無價啊
編輯中心/綜合報導
2021-04-15 07:07:22
近年來不論是愛美維持體態，或者是為了健康著想，健身風氣相當盛行，許多人甚至還會請教練教學正確的健身方式。不過，近日一名網友在PTT八卦版提到，健身教練課程其實價格並不算便宜，為何仍一堆人報名？貼文立刻引發熱議，就有內行網友點出背後原因。
原PO表示，身邊有朋友最近想要去健身房瘦身，發現不少人都有請教練，好奇查了一下各健身房的教練課價格，一堂課平均落在1500元左右，若一個禮拜上兩天，一個月就要花1萬2000元，還不包含年費，不禁好奇詢問廣大鄉民「可是外面好像超多年輕人都有在上教練課，為何教練課那麼貴，還超多人都有上？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「同事剛買會員就簽8萬健身課，超盤」、「沒有自制力吧」、「是花錢的人覺得不貴，市場決定價格」、「叫朋友買，學會了再請他教你」、「當你錢花了，為了不虧本，就強迫自己去運動」、「真的貴，比學鋼琴還貴，不過這也沒辦法，場地設備至少吃掉30％」。
對此，有內行網友指出「姿勢錯輕則沒效果，重則身體受傷，省小條花大條可不好玩」、「一開始需要學正確姿勢」、「真的要學真的要找人指導姿勢」、「等你練受傷醫藥費都不只，或是花時間整個練錯沒效果」、「假設學得好，以後都自己練就賺回來了，健康無價」、「有的人自以為看看影片就會做了，結果累積一堆暗傷」。（編輯：賴詠璿）