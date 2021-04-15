他開箱好市多牙膏大崩潰！一看「內容物」全氣瘋：沒水準

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直到兩周前，哥哥拆開一條才發現裡面不是牙膏，而是類似保溼凝露的商品，上面寫著日文，且盒裝封口是用雙面膠黏起來的，原PO好奇把其他還未開的牙膏一一打開來看，竟還有一條裝的是他牌牙膏，而其他3條都是正常的牙膏，但有一條牙膏的盒裝封口也是用雙面膠黏的。
原PO無奈的說，這應該就是惡作劇，只是不知道是有人在賣場偷天換日，但因外包裝就跟架上其他商品一樣相當完整，所以也很難判定是什麼因素，也許有可能是好市多退貨政策導致，雖然很無奈、好氣又好笑，但沒有想要怪罪的意思，只是希望不管是好市多還是牙膏品牌或者其合作廠商，員工管理、商品品管能夠改善加強。
事後，牙膏品牌回應，此產品為美國原裝進口，台灣端僅加上中文背標就直接出貨給好市多，評估目前的製造、包裝、及出貨流程，很難會出現誤放入兩樣不是該品牌牙膏的狀況，官方也表示相當重視此問題，並已經招集內部相關單位一起檢視並評估可能原因，同時承諾會寄一組全新牙膏，並把原PO所購買的商品收回檢測。
貼文也讓網友們全看傻，紛紛推測「太誇張了吧」、「感覺是退貨後偷偷上架」、「神扯！會不會當初買的人，想要兩條牙膏而已，不想買那麼多，小心翼翼的拆包裝，拿出其中2條，再拿2條替代品裝進去，又小心翼翼黏貼包裝，再光明正大拿去退貨，退貨完又放回去架上，就這麼剛好被原PO買到」、「天啊，真的是天選之人欸」、「如果是被退貨，那人也太沒水準了吧」、「會不會是有人退貨，好市多以為包裝完好又放回去賣」。（編輯：賴詠璿）