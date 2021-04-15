買鹹酥雞狂要「4支竹籤」！內行秒懂背後原因：我也是啊
編輯中心/綜合報導
2021-04-15 10:36:11
台灣的小吃「鹹酥雞」炸得金黃酥脆，灑上胡椒粉再搭上九層塔香氣逼人，深受不少民眾喜愛，更是許多人的宵夜首選；近日，一位網友在臉書社團《爆怨2公社》提到，他去買鹹酥雞準備獨自享用，最後卻拿了「4支竹籤」，理由曝光立刻引發廣大網友共鳴。
原PO表示，他去鹹酥雞攤夾了許多樣食材，準備獨自享用，豈料結帳時老闆娘開口問「4支竹籤夠嗎？」他不好意思表示其實是自己一個人要吃的，心虛回應「夠了，謝謝！」心想「真的不好意思說一支就好」，不禁好奇詢問網友們「有沒有人跟我一樣，自己夾鹹酥雞都不小心夾很多嗎？」
貼文一出，隨即引發大批網友共鳴，紛紛回應「真的，老闆都以為是一家人吃的，其實就只有自己一個人」、「其實心裡只想一支就夠了，但不敢說」、「有四季豆就要兩根來夾，一根會揬到懷疑人生啊」、「跟我前天的景象一模一樣」、「我也是這樣啊」。
不過，也有網友表示「我都說不用竹籤環保，又不用被人發現吃太多」、「教你，請老闆不要附，因為我回家都用筷子」、「買滷味也是這樣，最後都跟老闆說不用餐具」、「避免不好意思，我都說不用竹籤，回家用筷子」、「我只要是自己買都會說不要竹籤，有竹籤的也幫我拔掉，因為我很怕收垃圾的人員被竹籤刺傷，也包括我自己啦」。（編輯：賴詠璿）