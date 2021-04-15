公共電費暴增2千5！住戶見帳單嚇壞 網曝經歷：別輕忽了
編輯中心/綜合報導
2021-04-15 10:31:31
住在公寓大樓的優點不少，但住戶也需要付出一筆公共電費。就有一名網友發現，本期電費帳單上的公共電費突然暴增，若以社區總數25戶來計算，等於公共電費加總貴了2千5百元，完整過程曝光，立刻有過來人分享經歷呼籲「別輕忽了」。
一名網友在臉書《爆怨2公社》上發文提到，「目前租屋處是屋齡30年的小社區，兩棟七層樓，一樓都是店面，二樓以上都是一層兩戶，理論上住戶只有24戶，總公共分攤卻是25戶，而本期公共電費卻暴增」。
原PO繼續補充，「唯一用電的公設只有電梯（只到一樓）跟停車場（B1要走樓梯）的鐵捲門、樓梯間電燈，大門是鑰匙開關等，去年公共電費都是4百出頭，之前頂樓施工防水工程，電費就有上升到4百多，而這期更是直接超過5百元，到底是台電的問題，還是有住戶偷接電啊？」
完整遭遇曝光後，立刻有不少過來人呼籲，「別輕忽它，如果是突然電費變多，很可能有人偷接電，可以請台電人員來查查看」、「電線老化也會多消耗電量，不管怎樣，為了居住安全都要請人來檢查」、「偷接電機率最大」、「我住的社區比你的大，也沒這麼貴」、「請水電來抓公電有沒有人偷接」。（編輯：潘毅）