每次搭捷運都沒位置！通勤妹傳授「2絕招」：馬上有空位

捷運是許多學生、上班族通勤主要搭乘的大眾運輸工具，不過也因為尖峰時刻人潮眾多，位置通常都是一位難求，對此，就有一名通勤妹發文傳授「2絕招」，表示「這樣馬上就會有空位」。





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該名女網友在PTT以「在捷運上練了一個新技能」為題發文，表示自己身為一個通勤族，在不滑手機的時候都在觀察路人，「後來我練就了一個新技能，『就是找座位』」。





原PO也提到，因為自己常常在兩條捷運線轉乘，因此一上車通常都不會馬上有位置，「然後我下車的車站又是底站，秉持著能坐著就不要站的的精神，我一定要找一個位子坐，這樣才不會腿酸」，而她也不藏私地透露「2撇步」，「教大家兩個撇步找到坐著但是下一站要下車的人」。





▲通勤尖峰時期，捷運上的位置通常都是一位難求，對此，也有一名通勤族分享「2絕招」，表示「這樣馬上就有位置」。（圖／NOWnews資料照片）

第二，「不過『卡位』也是一個學問，畢竟一個擁擠的車廂，絕不會只有你想坐，所以你要觀察好哪個座位最近的出口在哪，站在他的『反』方向，因為這時候他們要去出口的時候，他路上的人一定會退開，這時候你就可以迅速補位」，「這樣子板上的女孩有學到怎麼找空位了嗎」？





貼文一出，引起熱議，「XDD 好有趣的觀察」、「哇～ 實用推」、「我以為是不握扶桿站著，雖然我是不建議啦，但覺得重心很厲害」、「觀察入微」、「真的欸，快到站，就會收手機進口袋，之前常坐過站會怕」、「不錯耶，好實用，下次試看看」、「確實是這樣」、「學到了」。（編輯：郭佩蓉）



