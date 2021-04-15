男友求婚鑽戒只買60分！她喊「超小顆」崩潰：丟臉的是你
編輯中心/綜合報導
2021-04-15 11:18:37
結婚是人生大事，更有不少現代人追求「儀式感」，對於求婚也相當講究。不過就有女網友抱怨，男友求婚只買了「超小顆」60分的鑽戒，更不打算再買結婚鑽戒，忍不住崩潰大喊「丟臉的會是你」。
一名女網友在臉書《靠北婚姻2.0》上發文抱怨男友「先生求婚歸求婚，結婚鑽戒不能一起並論。求婚鑽戒是求婚用，結婚鑽戒是結婚用不一樣。你求婚鑽戒買60分超小顆的，結婚鑽戒要1克拉以上才好看。訂婚時我閨蜜都會來參加，你也不想想看鑽戒買太小顆很沒面子」。
原PO也認為「結婚鑽戒沒人買低於1克拉，都是1克拉起跳」，且閨蜜問及「老公買鑽戒多大時」，答案是「不到1克拉」，丟臉的人會是男友。此外原PO認為自己也有買「男用買黃金戒指及項鍊」給男方，不應該遭受如此對待。
然而原PO心聲曝光後，立刻掀起網友譁然「連鑽戒都要比，一輩子要比的可多了，日子是自己過的，妳的婚後日子是活在閨蜜的嘴裡？」「婚姻的價值如果是建立在鑽戒大小，那娶你還真是丟了面子」、「大小不重要，重要的是心意他愛你，不是那不值錢的面子」、「我結婚時都戴鋯石幾千塊就解決了，但老公很照顧家庭，也會幫忙顧小孩，結婚也只是當一天的王子公主，其他的才是真日子」。（編輯：潘毅）