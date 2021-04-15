影／女子餵養浪貓7年　發現病倒好心收編讓牠安享晚年

流浪貓不像家貓那樣好命，要煩惱下一餐在哪、要躲避不歡迎自己的人類，在街頭生活處處都是考驗。愛貓的蔡小姐特別心疼這些浪貓們、盡一已之力供餐給浪貓們一頓溫飽，就這樣持續餵了十年，後來發覺浪貓漸漸變老，心中萌生一股應該要收留浪貓的念頭、給牠們一個遮風避雨的家，因此成立「暗咪喵中途」來收留或送養貓咪，讓每隻貓都能被人呵護與愛著，目前已順利幫十幾隻貓找到新家。

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▲愛貓的蔡小姐一開始只是餵養浪貓，後來遇到狀況不好的貓，才成立「暗咪喵貓中途」來照顧牠們。（圖／FB@暗咪喵）

× ▲愛貓的蔡小姐一開始只是餵養浪貓，後來遇到狀況不好的貓，才成立「暗咪喵貓中途」來照顧牠們。（圖／FB@暗咪喵）

▲暗咪喵餵養流浪在外的橘橘多年（中間橘貓）。（圖／FB@暗咪喵）

× ▲暗咪喵餵養流浪在外的橘橘多年（中間橘貓）。（圖／FB@暗咪喵）

蔡小姐餵養7年多的浪橘「橘橘」是固定小食客，2019年發現牠吃東西時有挖嘴巴的現象，身材還日漸消瘦，蔡小姐先投藥、狀況卻沒有好轉，橘橘出現的頻率和不吃東西的次數越來越高，因橘橘身體狀況不好，讓蔡小姐有了收編回家的打算。某天橘橘卻突然不見喵影，放飯處留有一攤血跡，當下以為橘橘被車撞到內心非常著急，失蹤找了三天都沒出現，第四天才看到牠走路搖搖晃晃、鼻子有血，迅速誘捕送醫，原來是年邁的橘橘病了，精神食慾非常不好，檢查出有腎衰和鼻腔化膿、指數也不佳。

▲橘橘被檢查出腎衰第三期，鼻腔腫起來還伴隨很多血水。（圖／FB@暗咪喵）

× ▲橘橘被檢查出腎衰第三期，鼻腔腫起來還伴隨很多血水。（圖／FB@暗咪喵）

橘橘原本有口炎問題，鼻腔腫大獸醫判斷可能因為滿口爛牙引起，需緊急安排手術處理，同時患有腎衰第三期，每天需要打皮下吃類固醇與抗生素，貧血問題還要再施打造血針，多虧好心貓友捐款讓龐大醫療費有著落，因指數不佳住院長達10天，但精神食慾好轉許多，積極治療出院後便回到暗咪喵慢慢調養恢復。

▲橘橘在暗咪喵的日子漸漸恢復元氣，吃飽後腳腳打開耍廢。（圖／FB@暗咪喵）

× ▲橘橘在暗咪喵的日子漸漸恢復元氣，吃飽後腳腳打開耍廢。（圖／FB@暗咪喵）

▲橘橘個性黏人（圖／FB@暗咪喵）

× ▲橘橘個性黏人（圖／FB@暗咪喵）

橘橘大概十三歲以上，一到家馬上翻滾，吃了一大罐罐頭，在暗咪喵安心養老的日子，個性親人親貓非常愛吃，恢復元氣的橘橘展現黏人的一面，喜歡趴在人身上撒嬌，吃飽飯還會腳開開模樣非常放鬆。2020年橘橘因腎衰第四期住院，經過治療指數有降精神也好多，腎貓每天都要挨針打水，橘橘除了有2次心情差不給打水以外、其他時間都很配合，是隻天使個性的乖貓無誤！

▲橘橘例行打水都很配合（圖／FB@暗咪喵）

× ▲橘橘例行打水都很配合（圖／FB@暗咪喵）

▲橘橘因腎衰第四期住院了，蔡小姐希望牠能再陪我們久一點！（圖／FB@暗咪喵）

× ▲橘橘因腎衰第四期住院了，蔡小姐希望牠能再陪我們久一點！（圖／FB@暗咪喵）

最近暗咪喵在粉絲團發文提到橘橘腎衰越來越嚴重的近況，口腔還長了膿泡、無法好好進食，橘橘狀況不好獸醫不建議做手術，能做的只有維持打水，擦榆樹皮粉，吃抗生素和降磷藥讓牠能減輕疼痛，蔡小姐看橘橘不舒服很心痛表示：「希望橘橘在貓生最後一哩路，能舒舒服服沒有痛苦的離開。」網友看完紛紛打氣：「菩薩會保佑的」、「橘橘平安！」、「真是一個乖孩子」、「辛苦了」。（編輯：楊釆蓉）