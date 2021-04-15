室友吃泡麵爽加「1物」！女一吃秒愣住 老饕驚：沒想到
編輯中心/綜合報導
2021-04-15 11:10:31
泡麵因其便利的特性，成為不少人的正餐以及宵夜的首選，而泡麵有時候吃起來單調，不少人會自己烹飪，或者多加其他的佐料來提升風味。就有網友分享自己室友泡麵的「獨門吃法」讓她一吃震驚，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「昨天晚上宵夜吃麥當勞，我吃薯條通常都不加番茄醬的，結果室友竟然跟我說，番茄醬不要可以給他，他明天要吃，我想說你是要拿這個番茄醬幹嘛？是要生吃是不是？」
「結果剛剛看到他在泡統一肉燥麵，擠了兩包番茄醬進去，我直接就傻眼，眼看著番茄醬的茄汁味跟泡麵湯無違和的溶成番茄湯，吃一口之後發現酸酸甜甜，完全不輸外面的湯頭，瞬間變成超高CP的義式番茄湯麵誕生啦！天才小廚神是我室友？」
貼文一出，網友紛紛回應「結果意外發現外面餐廳番茄湯都是用番茄醬XD」、「番茄醬這樣加真的好吃」、「我剛才試了一下，真的不唬爛好吃」、「終於知道上班的時候客人跟我要一堆番茄醬是要拿去幹嘛了....」、「將會掀起風潮喔....」、「還有這招的？沒想到會搭欸，下次試試看」、「我以為沒人這樣吃，我跟我男友說，他竟然說這不是很正常嗎？」；不過，也有網友表示「納含量要爆了」、「這樣納含量太高，還是少吃為妙」。（編輯：張嘉哲）